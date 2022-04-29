Не дзвони мені, тату: одеситка Тодоренко попрощалася зі своїми рідними

Мовчазна Регіна Тодоренко несподівано заспівала! Те, що співачка не наважувалась сказати вже два місяці, вона тонко вклала у свою нову пісню

Регіна Тодоренко зробила свій вибір та попрощалася з рідними

Одеситка Регіна Тодоренко показала всім, що означає зрада. Які б виправдання не вигадувала зірка, довіру українців вона втратила остаточно.

Схоже, що й до Регіни дійшло, що бачити її в Україні не хочуть і свій вибір вона вже зробила, тому співачка записала нову пісню, в якій з усіма попрощалася.

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Мабуть, сміливості говорити відкрито Тодоренкові не вистачило, тому щоб уже розставити всі крапки над "і" виконавиця сказала "До побачення всім!" під музику.

Ба більше, дуже символічно у пісні Регіни прозвучали слова: "Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой" і "Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой". Ну тут уже, як не крути, але Одеса-мама на свою "блудну дочку" точно вже не чекає!

Не забула мовчазна артистка згадати і про "пекло": "Он со мной на самый южный берег ада". Хоча розуміння того, що таке справжнє пекло, яке, до слова, зараз відбувається в рідній країні, для Регіни чуже й незрозуміле.

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Нагадаємо, що рідні та деякі друзі Тодоренко з початку війни перебувала в Одесі, про що вона сама розповідала у своєму Instagram. І поки близькі співачки ховалися від обстрілів російських окупантів у бомбосховищах, Регіна показувала себе як "голубка миру" у Москві і все повторювала про "примирення народів".