Без мейка та зачіски: на цьому фото ви не впізнаєте 52-річну Джей Ло

Дженніфер Лопес показала селфі без макіяжу / Фото: instagram.com/jlo

Нещодавно ми обговорювали, що Дженніфер Лопес змінила колір волосся, а ще, що вона стає схожою на Кім Кардаш'ян. І якщо останню рідко можна побачити без косметики, то Джей Ло не соромиться з'явитися перед фоловерами з "чистим" обличчям.

У сторіс знаменитість виклала коротке відео – у ньому Лопес одягнена в домашнє, із зібраним волоссям і без сценічного макіяжу.

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Дженніфер Лопес без макіяжу / Фото: instagram.com/jlo

Підписникам артистка показала, як доглядає за обличчям вдома, а ось секретами своєї краси не поділилася. Та ми й так знаємо, що це все завдяки активному способу життя, спорту, корисному харчуванню та гарному відпочинку.

Ось, як Лопес виглядає "при параді":

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До речі, зараз Дженніфер Лопес проводить час у Лос-Анджелесі і не тільки з Беном Аффлеком та дітьми, а знаходить час і на друзів. У Мережі з'явилося кілька фото та відео із домашніх вечірок голлівудської зірки.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес готова вийти заміж вчетверте.