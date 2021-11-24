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Дженніфер Лопес не виключає, що вийде заміж вчетверте

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 07:50
В закладинки
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Особисте життя Дженніфер Лопес активно обговорюється у ЗМІ. Особливо увага до голлівудської зірки прикута після її возз'єднання з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес розповіла, як ставиться до шлюбу
Дженніфер Лопес розповіла, як ставиться до шлюбу / Фото: instagram.com/jlo

Сама Дженніфер Лопес не дуже любить обговорювати свої романи, але інсайдери завжди готові поділитися інформацією. Не перший місяць ходять чутки про весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Актора помічали у ювелірному магазині , а джерела розповідали про плани Аффлека зробити пропозицію Джей Ло в день її народження. Але поки що всі лише розмови.

У недавньому інтерв'ю для Today артистка сама заговорила про заміжжя. Дженніфер Лопес зізналася, що навіть незважаючи на три розлучення і кілька заручин , які не закінчилися весіллям, вона все ще вірить у шлюб.

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Ви мене знаєте, я романтик. І завжди ним була. Я все ще вірю у "жили вони довго та щасливо", на всі 100 відсотків, – сказала артистка.

Дженніфер Лопес для Elle
Дженніфер Лопес для Elle / Фото: instagram.com/elleusa

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

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Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розішлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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