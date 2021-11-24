Дженніфер Лопес не виключає, що вийде заміж вчетверте

Сама Дженніфер Лопес не дуже любить обговорювати свої романи, але інсайдери завжди готові поділитися інформацією. Не перший місяць ходять чутки про весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Актора помічали у ювелірному магазині , а джерела розповідали про плани Аффлека зробити пропозицію Джей Ло в день її народження. Але поки що всі лише розмови.
У недавньому інтерв'ю для Today артистка сама заговорила про заміжжя. Дженніфер Лопес зізналася, що навіть незважаючи на три розлучення і кілька заручин , які не закінчилися весіллям, вона все ще вірить у шлюб.
Ви мене знаєте, я романтик. І завжди ним була. Я все ще вірю у "жили вони довго та щасливо", на всі 100 відсотків, – сказала артистка.
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Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес
Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.
Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.
Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розішлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека
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