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Дженніфер Лопес "порожевіла" і стала бути схожою на Кім Кардаш'ян

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 21:30
В закладинки
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Співачка веде активну підготовку до майбутніх свят. І, здається, вона вирішила зустріти Новий рік у кардинально новому образі, який дуже нагадує look теледіви
Дженніфер Лопес пофарбувала волосся у колір жувальної гумки.
Дженніфер Лопес пофарбувала волосся у колір жувальної гумки. / Фото: instagram.com/jlo, maryphillips

Візажистка 52-річної Дженніфер Лопес, яка заявляла, що не сердиться на Бена Аффлека через його згадки про колишню, добряче заінтригувала шанувальників співачки.

Стилістка Мері Філіппс поділилася у Instagram результатом перетворення зірки. Ви тільки уявіть, тепер у Джей Ло...рожеве волосся або ж як це модно називати колір "бабл гам" (жувальна гумка).

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За роки своєї творчої діяльності Джей Ло багаторазово змінювала образи – носила перуки, міняла зачіски, стиль тощо. Але згодом вона, ймовірно, вирішила зробити паузу на експериментах і дотримувалась одного образу тривалий час. І ось, схоже, настав час повернутись до перевтілень.

Рожевий – завжди хороша ідея, – написала стиліст.

Знімок Лопес з рожевим волоссям, дуже нагадав образ Кім Кардаш'ян. Свій look співачка доповнила білою футболкою та масивним золотим ланцюжком. Мейк був у стилі смокі айс, а губи візуально збільшені за допомогою хайлайтера та нюдового олівця. Ви тільки гляньте, як схожі Джей Ло та Кім

Лопес вразила схожістю з Кардаш'ян.
Лопес вразила схожістю з Кардаш'ян. / Фото: Instagram

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Така смілива поява Джей Ло шокувала багатьох фанів. Втім, не виключення, що це всього лише перука для чергових зйомок.

Фоловери оцінили таку шокуючу появу зірки та вкотре наголосили на схожості з Кім:

  • Я думав, що це Кім Кардаш'ян.
  • Джен може розкачати що завгодно.
  • Це було дуже гарне рішення.
  • Сподіваюся, це роль у кіно.
  • Вона виглядає так молодо з рожевим.
  • Я думаю, що всі хочуть виглядати як Кім Кардашьян.
  • Вона дуже схожа на Кім К, але краще.
Фото: instagram/maryphillips

До речі, рожевий колір волосся пробували чимало селебретіс. Зокрема, донька супермоделі Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер – сама фарбувала своє волосся. І співачка Дуа Ліпа пробувала на собі такий відтінок.

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Раніше ми писали, як Дженніфер Лопес виглядає в Instagram друзів. Дивіться відео з домашніх вечірок.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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