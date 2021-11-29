Без Тіни Кароль та MONATIK: хто став зірковим тренером Голосу країни

Названо імена зіркових тренерів нового сезону "Голосу країни" / Фото: скриншот

Ними стали топові українські зірки: Потап, Оля Полякова, яка вперше сяде у червоне крісло, та DOROFEEVA. Четвертим тренером став соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Новий сезон вокального талант-шоу пройде під слоганом "Так звучить твоя країна".

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Поки що підготовка до проєкту триває, нагадуємо, у суботу на телеканалі "Україна" відбувся шостий випуск гіпершоу "Маска", в якому розкрили одразу двох персонажів !

Вперше у ролі тренера з'явиться Оля Полякова. Вона збирає стадіони по всій Україні та знає, що таке справжня любов шанувальників і як її отримати.

Я виступаю не лише як тренер, а й як учасник. Тож усі сили, досвід, знання я спрямую на перемогу своєї команди, – розповіла Оля Полякова.

Оля Полякова вперше стала тренером "Голосу країни" / Фото: прес-служба

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Після п'ятирічної перерви повертається до складу зіркових наставників лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Саме "Океан Ельзи" є єдиним українським гуртом, який уже в 2022 році вчетверте збере стадіон "Олімпійський". Святослав – дворазовий тренер-переможець "Голосу країни".

Український народ неймовірно талановитий, і я хочу, щоб україномовної, якісної музики побільшало. Я робив це протягом усієї своєї музичної діяльності до цього і продовжуватиму і далі, зокрема, у "Голосі країни", – прокоментував Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук повертається в "Голос країни" / Фото: прес-служба

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DOROFEEVA, потрапивши вперше у тренери дорослого "Голосу країни", одразу здобула перемогу з Сергієм Лазановським . Її пісні очолюють головні чарти та набирають рекордні прослуховування на цифрових майданчиках, підкорюють усю країну та звучать навіть у Кореї.

За цей рік, який став і моїм першим сольним роком, я ще більше відкрила себе новому, тому й від сезону чекаю на нові враження. У своїй команді чекаю на новаторів, сміливих, яскравих і зухвалих артистів, які бажають змінювати світ і створювати щось інноваційне, – зазначила DOROFEEVA.

Надя Дорофєєва знову стала тренером "Голосу країни" / Фото: прес-служба

У червоне крісло повертається хітмейкер та продюсер Потап. Він – автор хітів, які найчастіше програвали радіостанції останні п'ять років, та перший український автор, пісня якого увійшла до світового чарту Billboard TOP 25.

Я – справжній майстер зі створення дуетів: "Потап та Настя" та "Время и Стелко" назавжди залишили слід у сучасній музиці. І цього сезону я налаштований шукати таланти, які зможуть стати новими героями сучасності – музикантів, що горять і бажають. Мені б хотілося, щоб цього сезону учасник із моєї команди досяг максимуму, – поділився Потап.

Потап став новим тренером "Голосу країни" / Фото: прес-служба

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