Би-2 вперше за дев'ять років виступлять в Україні: що вони говорили про нашу країну

Би-2 анонсували виступ у Києві / Фото: Instagram
Дедалі частіше російські музиканти приїжджають до України з концертами. Цього разу виступ анонсував рок-гурт Би-2, який востаннє виступав у нашій країні ще у 2012 році.
У себе на сторінці в Instagram музиканти опублікували афішу концерту у Києві.
Нарешті! 21 травня 2022 року виступаємо на київському ВДНГ з нашим найкращим стадіонним шоу NewBest – це буде наш перший концерт в Україні за 9 довгих років! – написали музиканти.
Спеціальним гостем концерту стане співачка Марія Чайковська.
Що Бі-2 говорили про Україну
Музиканти Бі-2 уникали публічних коментарів щодо подій в Україні. Але у 2014 році гурт випустив пісню "Забралли в армия". Шанувальники рок-гурту вважають, що ця пісня та кліп є відповіддю на агресію Кремля.
Над рекою пылает взорванный мост.
Нам победу над слабым бросают, как кость.
В долгих поисках правды – верим вранью,
Дальше думать не надо
Варто зауважити, бас-гітарист Бі-2 Максим Андрющенко та клавішник гурту Ян Ніколенко брали участь у Марші Миру у Москві.
У 2019 році через пісню Бі-2 "Люди на эскалаторах" спалахнув скандал. Під час трансляції концерту на одному із російських каналів вирізали слово "протести".
В оригіналі рядки звучать так: "Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты". Але у відео з телеверсії концерту звук частково зникає, коли звучить слово "протести".
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