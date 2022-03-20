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Легендарні Queen збирають гроші для українців: гурт виклав запис концерту у Харкові

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20 березня, 13:37
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Весь світ об'єднався навколо допомоги Україні, яка зараз страждає від російського вторгнення
Queen оголосили збір коштів для українців
Queen оголосили збір коштів для українців / Фото: https://www.1zoom.ru/

Ми не втомлюємось дякувати західним зіркам, які надають допомогу Україні в цей нелегкий момент, коли нам доводиться відбивати удари російського агресора. І сьогодні з'явилася сенсаційна новина: культовий гурт Queen знову підтримав Україну і тепер збирає гроші для українців за допомогою музики.

Як стало відомо, британські музиканти у рамках благодійної акції виклали до Мережі запис свого концерту у Харкові, який відбувся 2008 року.

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Queen
Queen / Фото: https://www.1zoom.ru/

Тоді на площі Свободи у Харкові, який зараз перебуває під бомбуванням узурпаторів, зібралося понад 350 тис. глядачів. Ще близько 10 млн. людей дивилися концерт по телевізору. Виступ відбувся на прохання українського фонду боротьби зі СНІДом.

Тепер же гурт згадує той концерт як подію, яку неможливо забути, та закликає всіх шанувальників і просто небайдужих до нашої біди допомогти українцям фінансово. Кошти підуть до Агентства ООН у справах біженців. Там Україна зможе надіслати гуманітарну допомогу. Зокрема, трансляція спрямована на збір коштів для фонду Ukraine Relief.

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Концерт гурту Queen у Харкові можна переглянути далі у відео.

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Також нагадаємо, раніше Oxxxymiron дав благодійний концерт та зібрав 30 тис. доларів для українських біженців. З благодійним концертом виступав та Armin van Buuren з іншими світовими зірками.

Більше про тих, хто підтримав Україну, яка бореться з рашистами, ви можете прочитати далі.

Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україна!

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