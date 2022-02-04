З вечірнім макіяжем і в "дорослій" сукні: Jerry Heil заспівала про кохання в новому кліпі #ПОШТА

Улюблениця публіки Jerry Heil сьогодні радує шанувальників новинкою. Зазначимо, що ще до офіційного релізу трек та кліп #ПОШТА став хітом у TikTok завдяки одному тільки тизеру. Чому?
Справа в тому, що Jerry Heil продовжує експерименти з більш ліричною і мелодраматичною поп-музикою. Крім того, артистка у новому відео з'явилася в кардинально новому образі.
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Jerry у ролику – нафарбована, у "дорослому" вечірньому платті. Вона грає одну з головних ролей — і ми бачимо драматичні, але дуже життєві кадри з життя молодої пари.
За словами артистки, на пісню її надихнула книга психолога Гері Чепмена "5 мов любови".
Над треком Jerry Heil працювала разом із саунд-продюсером Іваном Клименком, а lyric-video зняла Олена Данилюк.
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Зазначимо, зараз Jerry Heil готує новий альбом, який вийде навесні 2022 року.
Також зараз обговорюють той факт, що Тіна Кароль стала членом журі Нацвідбору на "Євробачення".