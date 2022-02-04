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З вечірнім макіяжем і в "дорослій" сукні: Jerry Heil заспівала про кохання в новому кліпі #ПОШТА

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 лютого, 13:35
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Сьогодні співачка Jerry Heil представила нову пісню та кліп #ПОШТА, присвячені сучасним проблемам закоханих. Зустрічайте прем'єру
Jerry Heil презентує новий трек та кліп
Jerry Heil презентує новий трек та кліп / Фото: пресслужба

Улюблениця публіки Jerry Heil сьогодні радує шанувальників новинкою. Зазначимо, що ще до офіційного релізу трек та кліп #ПОШТА став хітом у TikTok завдяки одному тільки тизеру. Чому?

Справа в тому, що Jerry Heil продовжує експерименти з більш ліричною і мелодраматичною поп-музикою. Крім того, артистка у новому відео з'явилася в кардинально новому образі.

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Jerry Heil в новому образі
Jerry Heil в новому образі / Фото: пресслужба

Артистка експериментує з образом
Артистка експериментує з образом / Фото: пресслужба

Jerry у ролику – нафарбована, у "дорослому" вечірньому платті. Вона грає одну з головних ролей — і ми бачимо драматичні, але дуже життєві кадри з життя молодої пари.

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Jerry Heil випустила новий кліп про любов
Jerry Heil випустила новий кліп про любов / Фото: пресслужба

За словами артистки, на пісню її надихнула книга психолога Гері Чепмена "5 мов любови".

На створення пісні артистку надихнула книга
На створення пісні артистку надихнула книга "5 мов любови" / Фото: пресслужба

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Над треком Jerry Heil працювала разом із саунд-продюсером Іваном Клименком, а lyric-video зняла Олена Данилюк.

Пропонуємо оцінити новинку!

Зазначимо, зараз Jerry Heil готує новий альбом, який вийде навесні 2022 року.

Також зараз обговорюють той факт, що Тіна Кароль стала членом журі Нацвідбору на "Євробачення".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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