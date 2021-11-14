Бліц-опитування: Теоні Контрідзе довелося зробити нелегкий вибір

Теона Контрідзе відповіла на запитання "з перчинкою" / Фото: instagram.com/teonakontridze/
Перед виступом Теона Контрідзе відповіла на п'ять запитань із нашого бліцу. Ми надали артистці зробити вибір між двома пунктами та пояснити його.
А поки Теона готується вийти на сцену Жовтневого палацу, ви можете дізнатися, як співачка відповіла на наші запитання з "перчинкою" – адже вибір було зробити нелегко/
Бліц з Теоною Контрідзе
1. Що б ви обрали:
- Все життя слухати лише джаз, при цьому інші жанри вам слухати заборонено.
- Слухати музику всіх жанрів, окрім джазу.
Відповідь Теони:
Тільки джаз! Я можу жити без усіх жанром музики, а без джазу не можу.
2. Що б ви обрали:
- Стати учасницею всесвітнього вокального шоу талантів.
- Стати членом журі всесвітнього вокального шоу талантів.
Відповідь Теони:
Вже, звичайно, журі. Вибираю журі, бо конкурсантом я вже була тричі. На моїх плечах уже три міжнародні конкурси. І скоро мені буде 45 років. Час сідати в журі. Тим більше, що мені вже за віком так належить. (Усміхається – ред.)
3. Що б ви обрали
- Ви стаєте маловідомою, але дуже заможною співачкою.
- Вас знають у кожній країні світу, але при цьому за концерти та виступи ви отримуєте копійки.
Відповідь Теони:
Маловідомою, але дуже багатою (сміється -ред.). Вибираю бути в андерграунді, але багатою, бо для мене бути знаменитою абсолютно не самоціль. Мені все одно буду я знаменитою чи ні.
4. Що б ви обрали:
- Протягом наступних 10 років їсти страви лише української кухні.
- Протягом наступних 10 років їсти страви лише грузинської кухні.
Відповідь Теони:
Грузинську кухню! Мабуть, залишу грузинську кухню, бо це моя кров, це моя ДНК, це моя мати. Зрештою, це те, з чим я народилася. Тому, як каже Давай Лама, в рік один раз треба пити воду з того водоймища, звідки ви родом.
5. Що б ви обрали:
- Відтепер ви не можете відвідувати рідне місто.
- У вас забирають права на всі ваші пісні.
Відповідь Теони:
Тбілісі чи пісні? Оце вибір! Я виберу Тбілісі. Пісні напишемо ще. Вибираю моє улюблене місто, тому що пісні ми ще напишемо, запишемо, вигадаємо, а улюблені місто не обирають.
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