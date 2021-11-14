Блиц-опрос: Теоне Контридзе пришлось сделать нелегкий выбор

Теона Контридзе ответила на вопросы "с перчинкой" / Фото: instagram.com/teonakontridze/

Перед выступлением Теона Контридзе ответила на пять вопросов из нашего блица. Мы предоставили артистке сделать выбор между двумя пунктами и объяснить его.

А пока Теона готовится выйти на сцену Октябрьского дворца, вы можете узнать, как певица ответила на наши вопросы с "перчинкой" – ведь выбор было сделать нелегко.

Реклама

Блиц с Теоной Контридзе

1. Что бы вы выбрали:

Всю жизнь слушать лишь джаз, при этом другие жанры вам слушать запрещено.

Слушать музыку всех жанров, кроме джаза.

Ответ Теоны:

Только джаз! Я могу жить без всех жанром музыки, а без джаза не могу.

2. Что бы вы выбрали:

Реклама

Стать участницей всемирного вокального шоу талантов.

Стать членом жюри всемирного вокального шоу талантов.

Ответ Теоны:

Уже, конечно, жюри. Выбираю жюри, потому что конкурсантом я уже была три раза. На моих плечах уже три международных конкурса. И скоро мне будет 45 лет. Пора садиться в жюри. Тем более что мне уже по возрасту так полагается. (Улыбается – ред.)

Теона Контридзе выступит в Киеве / Фото: instagram.com/teonakontridze/

3. Что бы вы выбрали

Реклама

Вы становитесь малоизвестной, но очень богатой певицей

Вас знают в каждой стране мира, но при этом за концерты и выступления вы получаете копейки

Ответ Теоны:

Малоизвестной но очень богатой (смеется -ред.). Выбираю быть в андерграунде, но богатой, потому что для меня быть знаменитой абсолютно не самоцель. Мне все равно буду я знаменитой или нет.

4. Что бы вы выбрали:

В течение следующих 10 лет есть блюда только украинской кухни.

В течение следующих 10 лет есть блюда только грузинской кухни.

Теона Контридзе ответила на необычные вопросы / Фото: instagram.com/teonakontridze/

Ответ Теоны:

Грузинскую кухню! Пожалуй оставлю грузинскую кухню, потому что это моя кровь, это мое ДНК, это моя мать. В конце концов это то, с чем я родилась. Поэтому, как говорит Давай Лама, в год один раз надо пить воду из того водоема, откуда вы родом.

5. Что бы вы выбрали:

Отныне вы не можете посещать родной город

У вас забирают права на все ваши песни

Ответ Теоны:

Тбилиси или песни? Вот это выбор! Я выберу Тбилиси. Песни напишем еще. Выбираю мой любимый город, потому что песни мы еще напишем, запишем, сочиним, а любимы город не выбирают.

Не пропустите другие новости: