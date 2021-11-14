Блиц-опрос: Теоне Контридзе пришлось сделать нелегкий выбор

Теона Контридзе ответила на вопросы "с перчинкой" / Фото: instagram.com/teonakontridze/
Перед выступлением Теона Контридзе ответила на пять вопросов из нашего блица. Мы предоставили артистке сделать выбор между двумя пунктами и объяснить его.
А пока Теона готовится выйти на сцену Октябрьского дворца, вы можете узнать, как певица ответила на наши вопросы с "перчинкой" – ведь выбор было сделать нелегко.
Блиц с Теоной Контридзе
1. Что бы вы выбрали:
- Всю жизнь слушать лишь джаз, при этом другие жанры вам слушать запрещено.
- Слушать музыку всех жанров, кроме джаза.
Ответ Теоны:
Только джаз! Я могу жить без всех жанром музыки, а без джаза не могу.
2. Что бы вы выбрали:
- Стать участницей всемирного вокального шоу талантов.
- Стать членом жюри всемирного вокального шоу талантов.
Ответ Теоны:
Уже, конечно, жюри. Выбираю жюри, потому что конкурсантом я уже была три раза. На моих плечах уже три международных конкурса. И скоро мне будет 45 лет. Пора садиться в жюри. Тем более что мне уже по возрасту так полагается. (Улыбается – ред.)
3. Что бы вы выбрали
- Вы становитесь малоизвестной, но очень богатой певицей
- Вас знают в каждой стране мира, но при этом за концерты и выступления вы получаете копейки
Ответ Теоны:
Малоизвестной но очень богатой (смеется -ред.). Выбираю быть в андерграунде, но богатой, потому что для меня быть знаменитой абсолютно не самоцель. Мне все равно буду я знаменитой или нет.
4. Что бы вы выбрали:
- В течение следующих 10 лет есть блюда только украинской кухни.
- В течение следующих 10 лет есть блюда только грузинской кухни.
Ответ Теоны:
Грузинскую кухню! Пожалуй оставлю грузинскую кухню, потому что это моя кровь, это мое ДНК, это моя мать. В конце концов это то, с чем я родилась. Поэтому, как говорит Давай Лама, в год один раз надо пить воду из того водоема, откуда вы родом.
5. Что бы вы выбрали:
- Отныне вы не можете посещать родной город
- У вас забирают права на все ваши песни
Ответ Теоны:
Тбилиси или песни? Вот это выбор! Я выберу Тбилиси. Песни напишем еще. Выбираю мой любимый город, потому что песни мы еще напишем, запишем, сочиним, а любимы город не выбирают.
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