Близька подруга тяжкохворої Заворотнюк розповіла про її стан: Вона бореться за життя

Вікторія П'єр-Марі розповіла про стан тяжкохворої Заворотнюк / Фото: Instagram

Після того, як у Анастасії Заворотнюк діагностували пухлину мозку, акторка стала вести затворницький спосіб життя. Про те, що зараз відбувається з акторкою відомо лише найближчому її оточенню, шанувальники ж губляться у здогадах. Нещодавно про хворобу Анастасії висловився її перший чоловік і припустив, що могло стати причиною її недуги.

Новими подробицями про стан Заворотнюк поділилася її подруга джазова співачка Вікторія П'єр-Марі у коментарі Telegram-каналу "Звездач".

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За словами співачки, зараз Анастасія всіма силами намагається вижити і перебуває у тому стані, коли не хочеться з'являтися на публіці.

Вона бореться за життя і дуже важко відновлюється. Коли захворювання дуже складне, то людина, а особливо така молода, яскрава, красива зірка дуже не хоче публічно з'являтися перед глядачем в розібраному вигляді, щоб публіка зловтішалася, спостерігала та смакувала якісь моменти болю та страждання, – розповіла Вікторія.

Як зазначила подруга актриси, зараз родина Анастасії намагається її підтримувати і допомагати, а також береже її від нав'язливої уваги публіки.

Близькі родичі, чоловік і донечка – всі вони підтримують Настю і тримають у сакральності її стан, але роблять усе можливе, щоб вона трималася, одужувала. Застосовуються всі можливі та відомі види лікування, – поділилася П'єр-Марі.

Раніше дочка Заворотнюк вперше за довгий час опублікувала фото з мамою.