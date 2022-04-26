Близкая подруга тяжелобольной Заворотнюк рассказала о ее состоянии: Она борется за жизнь

Виктория Пьер-Мари рассказала о состоянии тяжелобольной Заворотнюк / Фото: Instagram

После того, как у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга актриса стала вести затворнический образ жизни. О том, что сейчас происходит с актрисой известно только самому близкому ее окружению, поклонники же теряются в догадках. Недавно о болезни Анастасии высказался ее первый муж и предположил, что могло стать причиной ее недуга.

Новыми подробностями о состоянии Заворотнюк поделилась ее подруга джазовая певица Виктория Пьер-Мари в комментарии Telegram-каналу "Звездач".

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По словам певицы, сейчас Анастасия всеми силами пытается выжить и находится в том состоянии, когда не хочется появляться на публике.

Она борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания, – рассказала Виктория.

Как отметила подруга актрисы, сейчас семья Анастасии старается всеми силами ее поддерживать и помогать, а также бережет ее от навязчивого внимание публики.

Близкие родственники, супруг и доченька – они все поддерживают Настю и держат в сакральности ее состояние, но делают все возможное, чтобы она держалась, выздоравливала. Применяются все возможные и известные виды лечения, – поделилась Пьер-Мари.

Ранее дочь Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото с мамой.