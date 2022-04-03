Дочка Завортнюк вперше за довгий час опублікувала фото з мамою

Зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк сьогодні виповнюється 51 рік

Сьогодні Анастасія Заворотнюк відзначає день народження / Фото: Instagram

Актриса відзначить свій день народження у родинному колі. Вже кілька років Заворотнюк бореться із онкологічним захворюванням. Її сім'я вважає за краще коментувати чутки про стан здоров'я.

Лише дочка актриси Ганна активно веде соцмережі та іноді відповідає питанням про маму. Проте спільні фото з мамою вона не публікує, але у день народження актриси зробила виняток.

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Сьогодні день народження у найважливішої та найдорожчої людини в моєму житті. Якби не ти матуся, мене не було б у цьому світі, ти віддала нам усю себе, ми нескінченно любимо тебе і нескінченно вдячні. Я дуже дуже люблю тебе і бажаю тобі найміцнішого здоров'я, нехай все погане піде. Твій анчоус

Анастасія Заворотнюк з дочкою / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У коментарях підписники приєдналися до привітань та побажали акторці здоров'я.

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.

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Після операції вона повернулася до Росії та продовжила лікування. Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, актриса більшу частину часу проводить у візку в горизонтальному положенні. У неї частково паралізована права частина тіла.

Раніше до мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка актриси не заперечила, що на знімку мама.

/ Фото: kp.ru

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Раніше дочка Анастасії Заворотнюк заявляла у себе в Instagram, що різниці між українцями та росіянами немає.