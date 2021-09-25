Блогер-діпфейкер за допомогою нейромережі змінює персонажів Marvel

Disney схантив всесвітньо відомого діпфейкера-ютубера Shamook / Фото: YouTube

Як відомо, на початку ХХІ століття вийшла трилогія про персонажа коміксів Marvel Людину-павука з Тобі Магуайером в головній ролі: "Людина-павук" (2002), "Людина-павук 2" (2004) і "Людина-павук 3: Ворог у відображенні "(2007).

У 2017-му стався перезапуск з новим актором – роль Пітера Паркера виконав Том Холланд. Уже випущено два фільми: "Людина-павук: Повернення додому" (2017) і "Людина-павук: Далеко від дому" (2019).

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У лютому 2021 року бла анонсована назва нової стрічки: "Людина-павук: Немає шляху додому". Зйомки вже завершені і картина вийде в прокат 17 грудня 2021 року в рамках Четвертої фази КВM (кінематографічної всесвіту Marvel).

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Ютубер Shamook, відомий діпфейк-роликами з різних кінофільмів, опублікував "покращений" трейлер фільму "Людина-павук: Немає шляху додому". За допомогою нейромережі блогер показав, як би виглядав Пітер Паркер, якби на його роль знову взяли Тобі Магуайра.

А минулої зими блогер випускав зворотний за задумом ролик: у ньому він показав кадри з оригінального "Людини-павука" 2002 року з Томом Холландом. Disney залишилася в повному захваті і найняла художника в компанію по роботі над спецефектами ILM (Industrial Light and Magic).

До виходу останнього фільму дивіться всю колекцію "Павука" з Тобі Магуайром і Томом Холландом в головних ролях, а також фільм "Людина-павук: Через всесвіти" (2018) на OLL.TV:

"Людина-павук" (2002)

"Людина-павук-2" (2004)

"Людина-павук 3: Ворог у відображенні" (2007)

"Людина-павук: Повернення додому" (2017)

"Людина-павук: Через всесвіти" (2018)

"Людина-павук: Далеко від дому" (2019)

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