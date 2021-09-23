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Подружжя пограбували ювелірний під час локдауна

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 16:09
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Відомий сценарист Стівен Найт і режисер Даг Лайман відреагували на нові реалії нашого життя, пов'язані із загальносвітовою пандемією, і зняли перший фільм про пограбування в умовах карантину – кримінальну мелодраму "Локдаун"
Кадр з фільму "Локдаун"
Кадр з фільму "Локдаун" / Фото: themoviedb.org

Фільмів про те, як можуть змінитися стосунки близьких людей, змушених практично весь час перебувати вдома разом, вже досить багато. А ось про те, які можливості для афер дають карантин і ослаблені заходи безпеки, поки немає.

Головні ролі подружжя, чиї стосунки вже майже зруйновані, зіграли Енн Гетевей ("Рейчел виходить заміж", "Моя дівчина – монстр", "Стажер", "Годзилла") і Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Цунамі", "Отелло"). Пара вирішує на час закрити очі на розбіжності між собою і скоїти крадіжку дорогого діаманта зі знаменитого лондонського універмагу Harrod.

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Енн Гетевей у фільмі "Локдаун" (2021)
Енн Гетевей у фільмі "Локдаун" (2021) / Фото: themoviedb.org

Дивіться фільм "Локдаун" 2021 року на OLL.TV :

"Локдаун"
дивiться на olltv
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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