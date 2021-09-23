Подружжя пограбували ювелірний під час локдауна

Фільмів про те, як можуть змінитися стосунки близьких людей, змушених практично весь час перебувати вдома разом, вже досить багато. А ось про те, які можливості для афер дають карантин і ослаблені заходи безпеки, поки немає.
Головні ролі подружжя, чиї стосунки вже майже зруйновані, зіграли Енн Гетевей ("Рейчел виходить заміж", "Моя дівчина – монстр", "Стажер", "Годзилла") і Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Цунамі", "Отелло"). Пара вирішує на час закрити очі на розбіжності між собою і скоїти крадіжку дорогого діаманта зі знаменитого лондонського універмагу Harrod.
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