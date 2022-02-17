Блогерка Софія Стужук потрапила у скандал: назвала себе росіянкою на відпочинку в Дубаї

Софія Стужук назвала себе росіянкою / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Нещодавно Софія Стужук зізналася, що довго ненавиділа себе через зовнішність. Але тепер блогерка нарвалася на хейт шанувальників.

Нині Стужук разом з друзями та своїми дітьми відпочиває у Дубаї, звідки постійно ділиться Inststories та фотографіями з фоловерами. На одному з відео Стужук показала, як разом з подругою вирушила на шопінг.

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Обережно, росіяни в Дубаї, – підписала відео із торговельного центру українська блогерка.

Такий підпис викликав здивування та обурення в аудиторії Стужук. Негатива додав і той факт, що подібну заяву блогерка зробила в День єдності, який Україна відзначила 16 лютого.

Мабуть, щоб уникнути хвилі цього негативу, Софія вирішила швиденько видалити скандальну історію з Instagram. Але, як відомо, інтернет пам'ятає все, тому видалене Стужук відео швидко розлетілося в Мережі.

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Софія не коментувала інцидент. Вона продовжує весело відпочивати в ОАЕ та ділитися із шанувальниками іншим контентом.

Раніше Софія Стужук розповіла, чому не хоче показувати шанувальникам свого нового коханого та приховує деталі їхнього роману.

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