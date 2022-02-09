Я себе ненавиділа: Софія Стужук зізналася, чому наважилася на пластику

Відомий блогер Софія Стужук прокоментувала своє рішення лягти під ніж пластичного хірурга

Дівчина відверто розповіла про пластику / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Нагадаємо, вчора вийшло нове інтерв'ю Софії Стужук. У розмові з Раміною у шоу "Ходять чутки" дівчина багато говорила про особисте життя, але також інтерес публіки викликали одкровення про пластичні операції.

Не секрет, що Софія Стужук робила собі груди, ніс та блефаропластику. І вже після першої операції вона здобула велику порцію критики, адже до цього вона активно ратувала за натуральність.

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София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Так, я завжди хотіла (пластику – прим.ред). Я навіть коли тільки з чоловіком познайомилася, я йому тоді вже говорила, що колись я зароблю, накопичу гроші і зроблю собі груди та носа. Мені прямо не подобалася ця пімпочка хоч і не було нічого прямо такого поганого. Але я мав комплекси, я хотіла виглядати ідеально.

Щодо того, чому вона так агітувала за природність раніше, Софія відповідає так:

Хотілося бути якоюсь особливою. Хотілося переконати себе, що я за натуральність, мовляв, ви всі такі, а я вам протиставляю – всs однакові, що це за ідеали краси. А мені хотілося інакше.

Але в реальності проблеми з самооцінкою та непростий період після розлучення з чоловіком та його раптова смерть змусили її піти на зміни.

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Софія Стужук задоволена перевтіленням / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Коли я зробила груди, я не дійшла ще до усвідомлення на той момент, мені просто було погано, я ненавиділа себе, мені не подобалося моє тіло. А тут ще й груди – добре ще вони були маленькі, коли я була худа, а потім ось ці висюші, маленькі груди, а я вже така бомбочка. Потім мені ще хтось сказав, що це не дуже прикольно.

Також Софії хотілося сподобатися хлопцеві, з яким вона на той момент спілкувалася. Її не влаштовувало, коли "сісі по його підборідді".

У результаті блогер прийшла до того, що операція допомогла покращити її емоційний стан.

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Прийняття – це не про те, що я приймаю себе такою, якою я є. Це не про зовнішність. Це про те, що так, я така, але я ще маю думки, почуття, бажання, внутрішній образ себе. Я – особистість.

Загалом Софія Стужук каже, що задоволена своїм перетворенням. За її словами, можна було в деяких моментах зробити краще, але загалом їй подобається, як вона зараз виглядає.

Більше про зовнішні перетворення дівчини дивіться далі у відео.

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