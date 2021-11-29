Блогерку Софію Стужук захейтили за вульгарний образ на дні народженні сина: Мама виглядає як дорога бл**ь

Софію Стужук зацькували за відвертий лук. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Цього разу Софію Стужук, яку підозрюють у романі з Ігорем Пустовітом, розкритикували за вульгарний образ, який вона продемонструвала на вечірці, присвяченій дню народженню сина Девіда. Так, днями хлопчику виповнилося шість років.
З цієї нагоди Стужук влаштувала гучне та розкішне свято. На урочистість вона прийшла в латексному обтислому комбінезоні чорного кольору, який відкривав її оголені груди.
Зона глибокого декольте та обличчя Софії були обклеєні блискітками. Проте фоловери зіркової мами вирішили, що такий образ не підходить для дитячого заходу.
Зазначимо, що для шестирічного іменинника та його друзів влаштували святкування в космічній тематиці. Дітей розважали аніматори, а батьки мали змогу зробити фотосесію біля фотозони.
Шанувальники Софії розділилися на два табори: одні ж оцінюють креативність заходу, та те як мама трьох дітей виглядала, інші вважають, що образ блогерки був вульгарним і дітям цього не варто було бачити:
- Який колгосп, блискітки, лаковий комбез, кулі на розпашку.
- А це так модно, що мама сина виглядає як дорога бл*ть? Ось це позорище. Бачив би це тепер ваш покійний чоловік, був би в жаху. І діти бачать цю "красу".
- Боже, невже стільки нечесних знайомих та подруг? Можливо свято і не погане, але вигляд мами огидний! Вивалені груди це жесть! Тим більше на дитячому святі!
- Начебто все круто, але це дитячий день народження. Можна хоча б на дитяче свято без грудей оголених?
- Ці блискітки якийсь жах.
- Тема ДН вибралася під костюм мами.
- БДСМ-вечірка)
Коротко про блогерку
Софія Стужук народилась 21 травня 1995 року в Севастополі. Навчалась у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на юриста.
Наразі дівчина активно будує кар'єру блогерки. Також вона виховує трьох дітей.
Торік вона пережила смерть батька своїх дітей та ексчоловіка Дмитра Стужука. Він помер від коронавірусу.
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