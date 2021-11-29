Блогерку Софію Стужук захейтили за вульгарний образ на дні народженні сина: Мама виглядає як дорога бл**ь

Софію Стужук зацькували за відвертий лук. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Цього разу Софію Стужук, яку підозрюють у романі з Ігорем Пустовітом, розкритикували за вульгарний образ, який вона продемонструвала на вечірці, присвяченій дню народженню сина Девіда. Так, днями хлопчику виповнилося шість років.

З цієї нагоди Стужук влаштувала гучне та розкішне свято. На урочистість вона прийшла в латексному обтислому комбінезоні чорного кольору, який відкривав її оголені груди.

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Софія Стужук влаштувала сину свято у космічному стилі. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук із сином Девідом. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Зона глибокого декольте та обличчя Софії були обклеєні блискітками. Проте фоловери зіркової мами вирішили, що такий образ не підходить для дитячого заходу.

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Софія Стужук з дітьми. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Зазначимо, що для шестирічного іменинника та його друзів влаштували святкування в космічній тематиці. Дітей розважали аніматори, а батьки мали змогу зробити фотосесію біля фотозони.

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Шанувальники Софії розділилися на два табори: одні ж оцінюють креативність заходу, та те як мама трьох дітей виглядала, інші вважають, що образ блогерки був вульгарним і дітям цього не варто було бачити:

Який колгосп, блискітки, лаковий комбез, кулі на розпашку.

А це так модно, що мама сина виглядає як дорога бл*ть? Ось це позорище. Бачив би це тепер ваш покійний чоловік, був би в жаху. І діти бачать цю "красу".

Боже, невже стільки нечесних знайомих та подруг? Можливо свято і не погане, але вигляд мами огидний! Вивалені груди це жесть! Тим більше на дитячому святі!

Начебто все круто, але це дитячий день народження. Можна хоча б на дитяче свято без грудей оголених?

Ці блискітки якийсь жах.

Тема ДН вибралася під костюм мами.

БДСМ-вечірка)

Фото: скріншот instagram/sofia_stuzhuk

Фото: скріншот instagram/sofia_stuzhuk

Коротко про блогерку

Софія Стужук народилась 21 травня 1995 року в Севастополі. Навчалась у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на юриста.

Наразі дівчина активно будує кар'єру блогерки. Також вона виховує трьох дітей.

София Стужук і її троє дітей. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Торік вона пережила смерть батька своїх дітей та ексчоловіка Дмитра Стужука. Він помер від коронавірусу.

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