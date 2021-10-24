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Відомий блогер і учасник Холостячки натякнув на роман Софії Стужук і Ігоря Пустовіта

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 жовтня, 12:39
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Андрій Шатирко написав гнівний пост на адресу Софії Стужук, з якою в цьому році літав на відпочинок, а також Ігоря Пустовіта, що зі скандалом розлучився із Сашею Бо
Андрій Шатирко написав гнівний пост на адресу Софії Стужук і Ігоря Пустовіта
Андрій Шатирко написав гнівний пост на адресу Софії Стужук і Ігоря Пустовіта / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/, instagram.com/andrew_shatyrko

Особисте життя блогерів кипить, а скандали, здається, не залишають їх і на день. Учасник першого сезону "Холостячки" Андрій Шатирко натякнув, що Софію Стужук і Ігоря Пустовіта пов'язують романтичні стосунки.

Раніше всі думали, що роман закрутили саме Андрій і Софія, тому що вони разом з дітьми блогерки літали за кордон відпочивати. Та після фоловери з'ясували, що Шатирко і Стужук просто дружать і навіть взаємно піаряться.

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Софія Стужук з дітьми та Андрієм Шатирком в ЛА
Софія Стужук з дітьми та Андрієм Шатирком в ЛА / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Тепер Андрій заявляє, що не розуміє Соню, яка переходить з одних абьюзівних стосунків у інші. Про це він написав у пості в своєму Instagram-профілі.

Шатирко також розповів, що зустрів Ігоря Пустовіта і сказав йому все, що про нього думає.

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Соня, ми з тобою в п'ятницю тільки почали спілкуватися знову, але сьогодні я зрозумів, що це повна маячня. Із аб'юзу в аб'юз.... І твоєму черговому хахалю я сьогодні в обличчя все сказав на вулиці. І про те, як він ху*во поступив з колишньою дружиною. Шантажувати колишню дружину і матір дітей – це пи*дець... І не забудьте мене обидва заблокувати. Що Стужук, що Пустовіт, – написав Андрій Шатирко.

Нагадаємо, що Ігор Пустовіт після розриву з Сашею Бо почав зустрічатися з іншою дівчиною, яку поки приховує від підписників.

Софія Стужук поки теж не розповідає свій аудиторії про особисте життя.

Ігор і Саша Пустовіти з дітьми
Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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