Відомий блогер і учасник Холостячки натякнув на роман Софії Стужук і Ігоря Пустовіта

Андрій Шатирко написав гнівний пост на адресу Софії Стужук, з якою в цьому році літав на відпочинок, а також Ігоря Пустовіта, що зі скандалом розлучився із Сашею Бо

Андрій Шатирко написав гнівний пост на адресу Софії Стужук і Ігоря Пустовіта / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/, instagram.com/andrew_shatyrko

Особисте життя блогерів кипить, а скандали, здається, не залишають їх і на день. Учасник першого сезону "Холостячки" Андрій Шатирко натякнув, що Софію Стужук і Ігоря Пустовіта пов'язують романтичні стосунки.

Раніше всі думали, що роман закрутили саме Андрій і Софія, тому що вони разом з дітьми блогерки літали за кордон відпочивати. Та після фоловери з'ясували, що Шатирко і Стужук просто дружать і навіть взаємно піаряться.

Реклама

Софія Стужук з дітьми та Андрієм Шатирком в ЛА / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Тепер Андрій заявляє, що не розуміє Соню, яка переходить з одних абьюзівних стосунків у інші. Про це він написав у пості в своєму Instagram-профілі.

Шатирко також розповів, що зустрів Ігоря Пустовіта і сказав йому все, що про нього думає.

Реклама

Соня, ми з тобою в п'ятницю тільки почали спілкуватися знову, але сьогодні я зрозумів, що це повна маячня. Із аб'юзу в аб'юз.... І твоєму черговому хахалю я сьогодні в обличчя все сказав на вулиці. І про те, як він ху*во поступив з колишньою дружиною. Шантажувати колишню дружину і матір дітей – це пи*дець... І не забудьте мене обидва заблокувати. Що Стужук, що Пустовіт, – написав Андрій Шатирко.

Нагадаємо, що Ігор Пустовіт після розриву з Сашею Бо почав зустрічатися з іншою дівчиною, яку поки приховує від підписників.

Софія Стужук поки теж не розповідає свій аудиторії про особисте життя.

Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

Реклама

Ще новини на тему: