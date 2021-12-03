Болдвін звернувся до дружини після скандального інтерв'ю про Гатчінс: "Ти дала мені привід жити"

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Після свого скандального інтерв'ю, в якому Болдвін зізнався, що не відчуває своєї провини в загибелі Хатчинс, актор звернувся зі словами подяки до своєї дружини Хіларі

Алек Болдвін розмістив на своїй сторінці Instagram зворушливий пост , до якого прикріпив фотографію із сином

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У своєму зверненні Болдвін зізнався, що знаходить сенс життя тільки у своїх дітях та дружині .

Це важкі часи. Світ задихається випарами ненависті. Але ти дала мені привід жити. Наше життя із нашою сім'єю – це все, що мене хвилює. Більше нічого, – написав актор.

За словами знаменитості, він дуже вдячний своїй дружині за підтримку у цей непростий час і ніколи не забуде цього.

Скріншот – instagram.com/alecbaldwininsta

Що б зі мною не сталося. Хоч би як я страждав. Якщо я виграю або програю будь-що. У що б то не стало. Ніхто не може відібрати у мене радість і любов, які ти подарувала мені, Хіларі, – звернувся до дружини Алек Болудін.

Відомо, що Алек Болдвін та Хіларі Томпсон познайомилися у 2011 році, а вже через рік кілька вирішила зв'язати себе узами шлюбу. Багатодітні батьки виховують шістьох спільних дітей. Молодша дочка знаменитості Люсія народилася в лютому цього року від сурогатної матері.

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