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Алек Болдвін, який застрелив операторку Галину Гатчінс, не вважає себе винним

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 10:22
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Актор та продюсер зізнається, що йому постійно сниться, як він тримає в руках зброю. Те, що трапилося, вплинуло на психічний стан Болдвіна
Алек Болдвін не відчуває провини за смерть Галини Гатчінс
Алек Болдвін не відчуває провини за смерть Галини Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Нещодавно Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після того, що трапилося на знімальному майданчику фільму "Іржа". Телеканалу ABC актор зізнався, що не знав про те, що зброя в його руках справжня.

Він також заявив, що не натискав на курок пістолету і, тим більше, не цілився у членів знімальної групи.

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Я так і не спустив курок. Я ніколи не спрямую на людину пістолета і не вистрілю в неї, – заявив Алек Болдвін.

Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс
Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

В інтерв'ю Болдвін сказав, що це найгірше, що з ним сталося. При цьому він не вважає себе винним і зазначає, що відповідальність за смерть операторки Галини Хатчінс має нести не він.

Хтось відповідає за те, що сталося і я не можу сказати, хто це, але я знаю, що це не я. Чесно кажучи, якби я відчував себе винним, я міг би вбити себе... Я не говорю це легковажно, – заявив голлівудський актор.

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Болдвін також переконаний, що йому не будуть пред'явлені кримінальні звинувачення і додав, що він продовжує співпрацювати з поліцією в розслідуванні справи.

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Що сталося з Болдвіном?

Під час зйомок однієї зі сцен фільму "Іржа" Алек Болдвін стріляв із пістолета, який мали зарядити холостими патронами.

Внаслідок пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Соуза був поранений у ключицю, його госпіталізували, та згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчінс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона померла.

У Галини залишився чоловік та 9-річний син. Гатчінс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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