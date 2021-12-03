Алек Болдвін, який застрелив операторку Галину Гатчінс, не вважає себе винним

Нещодавно Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після того, що трапилося на знімальному майданчику фільму "Іржа". Телеканалу ABC актор зізнався, що не знав про те, що зброя в його руках справжня.
Він також заявив, що не натискав на курок пістолету і, тим більше, не цілився у членів знімальної групи.
Я так і не спустив курок. Я ніколи не спрямую на людину пістолета і не вистрілю в неї, – заявив Алек Болдвін.
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В інтерв'ю Болдвін сказав, що це найгірше, що з ним сталося. При цьому він не вважає себе винним і зазначає, що відповідальність за смерть операторки Галини Хатчінс має нести не він.
Хтось відповідає за те, що сталося і я не можу сказати, хто це, але я знаю, що це не я. Чесно кажучи, якби я відчував себе винним, я міг би вбити себе... Я не говорю це легковажно, – заявив голлівудський актор.
. @GStephanopoulos : "Do you feel guilt?"- ABC News (@ABC) December 3, 2021
Alec Baldwin: No. Один з них є відповідальним для того, як зроблено і я можу сказати, що це, але я не можу.
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Болдвін також переконаний, що йому не будуть пред'явлені кримінальні звинувачення і додав, що він продовжує співпрацювати з поліцією в розслідуванні справи.
Що сталося з Болдвіном?
Під час зйомок однієї зі сцен фільму "Іржа" Алек Болдвін стріляв із пістолета, який мали зарядити холостими патронами.
Внаслідок пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Соуза був поранений у ключицю, його госпіталізували, та згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчінс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона померла.
У Галини залишився чоловік та 9-річний син. Гатчінс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.
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