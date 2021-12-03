Алек Болдвін, який застрелив операторку Галину Гатчінс, не вважає себе винним

Актор та продюсер зізнається, що йому постійно сниться, як він тримає в руках зброю. Те, що трапилося, вплинуло на психічний стан Болдвіна

Алек Болдвін не відчуває провини за смерть Галини Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Нещодавно Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після того, що трапилося на знімальному майданчику фільму "Іржа". Телеканалу ABC актор зізнався, що не знав про те, що зброя в його руках справжня.

Він також заявив, що не натискав на курок пістолету і, тим більше, не цілився у членів знімальної групи.

Реклама

Я так і не спустив курок. Я ніколи не спрямую на людину пістолета і не вистрілю в неї, – заявив Алек Болдвін.

Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

В інтерв'ю Болдвін сказав, що це найгірше, що з ним сталося. При цьому він не вважає себе винним і зазначає, що відповідальність за смерть операторки Галини Хатчінс має нести не він.

Хтось відповідає за те, що сталося і я не можу сказати, хто це, але я знаю, що це не я. Чесно кажучи, якби я відчував себе винним, я міг би вбити себе... Я не говорю це легковажно, – заявив голлівудський актор.

Реклама

. @GStephanopoulos : "Do you feel guilt?"



Alec Baldwin: No. Один з них є відповідальним для того, як зроблено і я можу сказати, що це, але я не можу.



READ MORE: https://t.co/zYugqKhIVW #BaldwinABC pic.twitter.com/97F9wOYYTT - ABC News (@ABC) December 3, 2021

Болдвін також переконаний, що йому не будуть пред'явлені кримінальні звинувачення і додав, що він продовжує співпрацювати з поліцією в розслідуванні справи.

Реклама

Що сталося з Болдвіном?

Під час зйомок однієї зі сцен фільму "Іржа" Алек Болдвін стріляв із пістолета, який мали зарядити холостими патронами.

Внаслідок пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Соуза був поранений у ключицю, його госпіталізували, та згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчінс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона померла.

У Галини залишився чоловік та 9-річний син. Гатчінс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

Ще новини на тему: