Більше не самотній: Дмитро Дікусар розповів про зміни в особистому житті

Дмитро Дікусар розповів про новий роман / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Дмитру Дікусару регулярно приписують романи із партнерками. Так, минулого року всі активно обговорювали можливі стосунки хореографа із екссолісткою НЕАНГЕЛІВ Славою Камінською. Цього року заговорили про роман Дікусара з Ольгою Харлан, але спортсменка спростувала всі чутки.

Дмитро Дикусар у проекти "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

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Про своє особисте життя хореограф не любить говорити, але в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" зізнався, він не самотній.

Зараз я у стосунках, у мене є кохана жінка, я щасливий і, сподіваюся, так все залишиться максимально довго, а може і на все життя. Для цього я намагаюся ці стосунки не виносити ніде, щоби просто не дати нікому можливості для маніпулювання. Я хочу залишити це особистим, – розповів Дікусар.

Нагадаємо, раніше хореограф три роки прожив у шлюбі з Іриною Билок. Через кілька років після розлучення зі співачкою Дмитро Дікусар закрутив роман із Оленою Шоптенко. Незабаром пара одружилася, але шлюб теж тривав лише кілька років.

Нещодавно Дмитро Дікусар зізнався, чому розчарований фіналом "Танців із зірками".