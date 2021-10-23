Куди зникла Лама і чому вона уникає весіль: інтерв'ю із зіркою 2000-х (відео)

Співачка Лама зізналася, чому не хоче виходити заміж / Фото: YouTube

Співачці Ламі (Наталя Дзеньків) – 45, а її бойфренд молодший за неї на 15 років. Але різниця у віці пару абсолютно не бентежить. Головне, вважає Лама, не вік, а стан душі.

Обранця артистки звуть Роман і він фінансист. Вони з Наталею зустріли одне одного в складний період життя, але знайомство виявилося необхідним обом.

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У нас збіглися такі життєві моменти, тому що він також цікавився східною філософією, медитацією. У нас збіглося так, що в один рік помер в нього батько і в мене. Ми почали спілкуватися. Він переїхав до Києва і ми вже почали будувати свою сім'ю, – розповіла Лама в інтерв'ю "Зірковому шляху".

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Лама не любить весілля

Виконавиця зізналася, що коханий вже робив їй пропозицію. Це сталося близько трьох років тому, але весілля так і не відбулося.

Мені цікавий сам оцей процес. Коли йде пропозиція... А далі весілля. А далі мені вже не подобаються всі ці атрибути, це для мене вже неважливо. Всі мене чогось питають про якесь весілля. А я не знаю, чи це якийсь психологічний момент, я не люблю весілля і не люблю похорон, – розповіла Лама.

За словами співачки, для неї весілля і похорон взаємопов'язані:

В мене між цим є якийсь зв'язок. Коли мені сниться весілля, на другий день буде похорон... Тобто я вже знаю, що когось не стане.

Лама каже, що не хоче дітей і поки не планує. При цьому не виключає, що колись вирішить інакше.

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Я спеціально не стараюся, щоб вони були, чи не були. Буде, то буде. Правда не знаю, як це відбуватиметься, дві собаки, коти, ще дитина, – каже артистка.

У попередніх стосунках Лами теж не було дітей. Співачка також не виходила заміж, хоча прожила з Віталієм Телезіним в цивільному шлюбі з 1997 по 2012 роки.

Чому Лама повернулася в шоубізнес

Зараз Лама разом із коханим живе під Києвом. Вона часто медитує і захоплюється духовними практиками.

Артистка розповіла, що після того, як пішла зі сцени, давала уроки вокалу, навчала продюсуванню вокалу. Та одного разу зрозуміла, що сумує за виступами.

В якийсь момент за мене вирішив всесвіт, енергія всесвіту. Він мені сказав своїми подіями. Тобто склалася така ситуація, що він мені сказав: Наталя, ти маєш бути тут, в Ламі, ти маєш співати. Тому що у тебе крута музика, – зізналася співачка.

Детальніше про особисте життя і кар'єру Лами дивіться в інтерв'ю:

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