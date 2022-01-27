Бред Пітт більше не самотній: актор зустрічається із популярною співачкою – ЗМІ

Бред Пітт вже півроку зустрічається зі шведською співачкою / Фото: Instagram

Тепер американські ЗМІ будуть обговорювати не лише відносини Анджеліни Джолі з The Weeknd , а новий роман Бреда Пітта Як пише The Sun, голлівудський актор зустрічається зі шведською співачкою Люкке Лі.

За інформацією інсайдерів, пара разом уже півроку. Люке живе за кілька хвилин ходьби від маєтку Бреда в Лос-Анджелесі. Саме тому їм вдалося приховувати свої стосунки від папараці.

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Це ідеальний збіг для Бреда – його дівчина живе так близько, у сусідньому будинку, – розповів інсайдер.

/ Фото: Getty Images, Instagram

Зазначається, що у середині січня пару бачили на побаченні у голлівудському ресторані Mother Wolf.

Що відомо про Люкке Лі

Люкке Лі виступає у музичному жанрі інді-поп. Змалку вона мріяла виступати на сцені. Її мама була учасницею дівочої панк-групи Tant Strul, перш ніж стала фотографом. Батько грав на гітарі у шведському ансамблі Dag Vag.

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Сім'я любила подорожі та рідко залишалася в якомусь місці надовго. Одразу після народження доньки батьки вирішили переїхати до Стокгольма, а коли дівчинці виповнилося 6 років, поїхали жити до Португалії, де прожили п'ять років. У 19 років Люкке переїхала до США на деякий час.

/ Фото: Instagram

У 21 рік співачка випустила мініальбом, який помітили музичні критики.

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Наприкінці січня 2008 року звукозаписний лейбл LL Recordings презентував перший повноцінний дебютний студійний альбом Люкке Лі, який називався Youth Novel.

Співачка випустила вже чотири альбоми. Пісні Люкке Лі в різні часи займали лідируючі позиції в чартах багатьох країн, серед яких Швеція, Норвегія, Данія, Бельгія, Канада, США.

Найпопулярнішою на сьогоднішній день піснею співачки є трек I Follow Rivers.

Люкке Лі має 5-річного сина Діона від музиканта Джеффа Бхаскера.

Раніше ми розповідали, 15-річна донька Пітта та Джолі переживає, що не може бачитися з батьком.