Брітні Спірс вагітна втретє

Брітні Спірс втретє стане мамою / Фото: instagram.com/britneyspears
40-річна знаменитість оголосила, що чекає на дитину від свого партнера Сема Асгарі. Повідомлення Брітні опублікувала сьогодні в Instagram-профілі. Ось так новина!
Спірс розповіла, що зробила тест на вагітність після того, як набрала вагу під час нещодавньої відпустки на Гаваях.
Я так сильно схудла, щоб вирушити в подорож на Мауї... щоб знову набрати, – написала Брітні, додавши, що її бойфренд припустив, що це просто "вагітність їжею". — Отже, я зробила тест на вагітність і… в мене буде дитина.
В пості артистка також зізналася, що страждала на перинатальну депресію, коли була вагітна (у 2005 и 2006 роках).
Я маю сказати, що це абсолютно жахливо, – додала вона.
Нагадаємо, у вересні минулого року Брітні Спірс поділилася радісною новиною, що бойфренд Сем Асгарі освідчився їй.
Пара познайомилася у 2016 році на зйомках кліпу Slumber Party, після чого почала зустрічатись. Асгарі підтримував Спірс під час суду із її батьком. Брітні не приховує, що дуже щаслива із Семом.
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