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Знахабніла мати Брітні Спірс намагається витрясти зі співачки гроші після всього жаху, що вона пережила

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 13:21
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Схоже, попзірка тепер готується до судової суперечки зі своєю матір'ю Лінн Спірс
Лінн Спірс вимагає стягнути з доньки понад 600 тисяч доларів.
Лінн Спірс вимагає стягнути з доньки понад 600 тисяч доларів. / Фото: Getty Images, Instagram

Торік Брітні Спірс нарешті стала вільною – суд усунув батька артистки від багаторічного опікунства над нею. Втім, на цьому сімейні конфлікти у зірки не зникли. Нині ж у Брітні неполадки з мамою, яка вимагає у неї понад 600 тисяч доларів.

Кошти нібито мають піти на оплату послуг адвокатів, якими користувалася Лінн Спірс. Жінка стверджує, що саме вона та її адвокати допомогли прискорити звільнення Брітні від опікунства, повідомляє Page Six. Хоча сама артистка раніше звинуватила у всьому, що сталося, саме матір.

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Юристи Лінн своєю чергою запевняють, що у 2019 році Брітні сама "благала свою матір" врятувати її від "неймовірно образливих дії батька" Джеймі Спірса.

Брітні Спірс з мамою
Брітні Спірс з мамою / Фото: Getty Images

Адвокати додали, що саме після їхнього втручання справа зрушила з мертвої точки і артистка отримала перші послаблення в опіці: вона змогла з'їздити у відпустку до Маямі, а програма її лікування була радикально змінена.

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Оскільки Брітні попросила свою матір докласти всіх зусиль і оскільки ці зусилля були дуже успішними, Лінн вважає, що зусилля повинні бути компенсовані, – пояснили юристи.

Однак сама Брітні Спірс з такою позицією категорично не погоджується. Ба більше, вона вже звернулася до судді з проханням відмовити її матері у вимозі сплати судових витрат.

Адвокат співачки каже, що Брітні вже витратила майже 1,7 мільйона доларів на те, щоб її мати жила "у великому дорогому будинку" та ні в чому собі не відмовляла.

На 20 липня призначено слухання у суді Лос-Анджелеса, де розглядали справу про зняття опікунства зі співачки.

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Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей.

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.

Зараз співачка сама контролює своє життя та планує майбутнє. Насамперед Спірс хоче влаштувати своє особисте життя. Так, зірка готується до весілля зі своїм бойфрендом Семом Асгарі.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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