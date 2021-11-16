Брітні Спірс збирається святкувати звільнення від опіки ще два місяці

Брітні Спірс розповіла, як проходять її дні після позбавлення опікунства / Фото: instagram.com/britneyspears

У себе в Instagram співачка вирішила поділитися, як пройшли її перші дні п ослі порятунку від опікунства.

Які чудові вихідні... Я була на сьомому небі від щастя! Я випила свій перший келих шампанського у найкрасивішому ресторані, який я колись бачила! Я святкуватиму свободу протягом наступних двох місяців! Я маю на увазі після 13 років опіки, – написала Брітні.

Співачка Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

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Брітні Спірс не втомлюється дякувати своїм шанувальникам і адвокату, що вони допомогли їй здобути таку довгоочікувану свободу.

Я чекала дуже довго... Я така щаслива, що Метью Розенгарт увійшов у моє життя, щоб змінити його. Я нескінченно вдячна йому за це. Ви не уявляєте, як це бачити стільки людей, які святкують мою перемогу! Я так люблю своїх шанувальників. Спасибі вам! – написала співачка.

Що було з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

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За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки . Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні.

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