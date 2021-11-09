Буде примирення сім'ї? Брат Меган Маркл публічно вибачився перед нею

Брат Меган Маркл звернувся до принца Гаррі та сестри / Фото: Getty Images, скриншот

Не тільки у принца Гаррі напнуті стосунки з родичами. Меган Маркл теж не спілкується з близькими і ігнорує їхні спроби налагодити стосунки. Як дружина принца Гаррі відреагує на нову спробу родичів помиритися з нею поки що невідомо.

Томас Маркл-молодший в ефірі реаліті Big Brother зачитав відкритий лист до Меган Маркл та принца Гаррі. Він вибачився за заяви, які він робив напередодні весілля герцогів Сассекських. Тоді зведений брат Меган Маркл написав відкритий лист і назвав сестру марнославною. Томас Маркл-молодший казав, що шлюб з Меган зруйнує життя Гаррі

Реклама

Дорогі Меган та Гаррі. Перше, що я хотів би зробити – це попросити від щирого серця вибачення за той підлий лист, який я написав перед вашим весіллям. І я хочу, щоб ви обоє знали, що це виходило з темної та хворої частини мого серця — я не злий. Усередині мене дуже багато любові, – заявив брат герцогині Сассекської.

Томас Маркл-молодший публічно вибачився перед Меган Маркл / Фото: скриншот

Томас Маркл-молодший звинувачує у всьому тому що відбулося увагу ЗМІ до сім'ї дружини принца Гаррі.

Ми миттю стали публічними персонами. Жодної приватності. Справлятися поодинці було дуже, дуже напружено. Справжній жах та постійний тиск. Я хотів би повернути час назад. Я б ніколи не спробував передати почуття у ЗМІ. Відчуваю себе повним дурнем через те, що зробив, і мені щиро шкода, – сказав брат Меган.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Реклама

Брат Меган сподівається, що герцоги Сассекські його вибачать.

Ти моя молодша сестра, моя сім'я, і ти завжди нею будеш. Ти знайшла кохання всього свого життя і створила власну сім'ю, я дуже пишаюся тобою. Те, що я наробив минулим листом, — моя найбільша помилка у житті. Я щиро сподіваюся, що ви з Гаррі знайдете в серцях можливість прийняти мої щирі вибачення тому що це справжній Том Маркл- молодший. Я щиро люблю вас, діти, і хочу, щоб ви знали це

Інші новини про королівську родину:

Реклама