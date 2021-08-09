Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Стан танцівника DOROFEEVA

Останні новини про МакSим

Хрестини сина Павліка

Баста у Одесі

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Монархи

Меган Маркл свого 40-річчя холодно проігнорувала душевний подарунок батька

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
9 серпня, 16:04
Копіювати лінк
Дружина принца Гаррі вже кілька років не ладнає зі своїм батьком і відмовляється йти з ним на контакт. Попри це, Томас Маркл продовжує намагатися помиритися з дочкою
Меган Маркл проігнорувала подарунок батька
Меган Маркл проігнорувала подарунок батька / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Дружина онука королеви Єлизавети II, Меган Маркл, яка вперше з'явилася на публіці після пологів, отримала на своє 40-річчя черговий подарунок від батька. 77-річний Томас Маркл надіслав їй пишний букет з трояндами. У результаті Меган ясно дала зрозуміти, що квіти не виправлять проблему в їхніх стосунках. Вона просто проігнорувала подарунок і записку до нього.

Як повідомляє видання Page Six, у записці було написано: "Бажаю тобі щасливого дня народження і яскравих днів". Букет теж мав зворушити Меган. Її батько купив дюжину червоних троянд з двома жовтими посередині, відзначаючи, таким чином, двох дітей Меган і принца Гаррі – сина Арчі та новонароджену дочку Лілібет.

Виданню TMZ Томас Маркл прокоментував, що Меган ніяк не відповіла на його подарунок. Він додав, що хоче брати участь в житті онуків, але приймає те, що дочка ніяк не відреагувала.

Батько Меган Маркл побоюється, що ніколи її не побачить
Батько Меган Маркл побоюється, що ніколи її не побачить

Чому Меган Маркл у сварці зі своїм батьком?

Напружені стосунки Томаса з Меган досягли апогею у 2018 році напередодні весілля королівського подружжя. Тоді з'ясувалося, що тато Меган Маркл надсилав їхні з Гаррі фотографії пресі, а також віддав її особистий лист журналістам.

Меган, яка після виходу з королівської сім'ї з Гаррі та їхніми дітьми живе в Монтесіто, в США, в інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла про свої стосунки з батьком. Вона заявила що, не може пробачити його "зраду".

В тренді

Попри те, що батько Меган Маркл теж живе в США, вони не бачилися вже кілька років.

Що відомо про другу дитину Меган Маркл – дивіться в ролику:

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Джей Ло носить браслет, який Бен подарував їй у 2002-му. Зберігаєте подарунки від колишніх?
Всі обговорюють
Баста дав уже другий за це літо концерт в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Щось у мене помутніло в голові і 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Міцно шкодувала пару раз. Але в основному, раділа. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, за підсумком, став дуже класним

Ольга Горбачова артистка, ментор
Чому Горбачова так сказала про Нікітіна?
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Олександр Пономарьов
15 серпня/20:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти