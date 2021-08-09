Меган Маркл свого 40-річчя холодно проігнорувала душевний подарунок батька

Дружина онука королеви Єлизавети II, Меган Маркл, яка вперше з'явилася на публіці після пологів, отримала на своє 40-річчя черговий подарунок від батька. 77-річний Томас Маркл надіслав їй пишний букет з трояндами. У результаті Меган ясно дала зрозуміти, що квіти не виправлять проблему в їхніх стосунках. Вона просто проігнорувала подарунок і записку до нього.
Як повідомляє видання Page Six, у записці було написано: "Бажаю тобі щасливого дня народження і яскравих днів". Букет теж мав зворушити Меган. Її батько купив дюжину червоних троянд з двома жовтими посередині, відзначаючи, таким чином, двох дітей Меган і принца Гаррі – сина Арчі та новонароджену дочку Лілібет.
Виданню TMZ Томас Маркл прокоментував, що Меган ніяк не відповіла на його подарунок. Він додав, що хоче брати участь в житті онуків, але приймає те, що дочка ніяк не відреагувала.
Чому Меган Маркл у сварці зі своїм батьком?
Напружені стосунки Томаса з Меган досягли апогею у 2018 році напередодні весілля королівського подружжя. Тоді з'ясувалося, що тато Меган Маркл надсилав їхні з Гаррі фотографії пресі, а також віддав її особистий лист журналістам.
Меган, яка після виходу з королівської сім'ї з Гаррі та їхніми дітьми живе в Монтесіто, в США, в інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла про свої стосунки з батьком. Вона заявила що, не може пробачити його "зраду".
Попри те, що батько Меган Маркл теж живе в США, вони не бачилися вже кілька років.
Що відомо про другу дитину Меган Маркл – дивіться в ролику:
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