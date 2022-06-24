Майбутнє монархії! Подано перший офіційний портрет герцогів Кембриджських (фото)

Герцог та герцогиня Кембриджські представили перший офіційний портрет / Фото: Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон давно стали улюбленцями всього Сполученого королівства і саме в цій парі багато британців бачать майбутнє корони. Єлизавета II, до речі, теж не приховує своєї прихильності до принца і його дружини і нещодавно зробила їм незвичайний подарунок

Напередодні Кембриджські герцоги представили свій перший офіційний портрет. Картину, на якій Вільям і Кейт знято на повний зріст, розмістили в Музеї Фіцуїльяма в Кембриджському університеті.

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Перший офіційний портрет принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Картина, написана британським художником-портретистом Джеймі Коретом, була замовлена в 2021 році Кембриджширським королівським портретним фондом як подарунок мешканцям Кембриджширу.

/ Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Я хотів показати Їх Королівські Високості таким чином, щоб вони виглядали одночасно розслабленими та відкритими, а також елегантними та гідними. Оскільки це перший портрет герцога та герцогині Кембриджських, я хотів, щоб зображення викликало відчуття балансу між їхнім громадським та особистим життям, – розповів про свою роботу художник, Джеймі Корет, виданню The Sun .

Королівська пара вже встигла оцінити свій портрет і зазначила, що він вийшов приголомшливим.

Нагадаємо, що не у всіх членів монаршої династії все гладко. Раніше стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі ризикують втратити останні королівські титули.