Королева Єлизавета влаштує гучну вечірку для принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Напередодні принц Вільям приймав вітання на честь свого 40-річчя. Королева Єлизавета також не залишила улюбленого онука без подарунка.
Її Величність пішла за правилом, що найкращий подарунок – враження, і дозволила принцу Вільяму провести вечірку в одній з її резиденцій, повідомляє видання Mirror.
Не забула королева Єлизавета і про дружину принца Кейт Міддлтон. У січні герцогиня Кембриджська також відзначала 40-річчя. Проте через загострення пандемії COVID-19 свято з нагоди ювілею Кейт так і не відбулося.
Тепер королівська пара має можливість відірватися на повну. За попередньою інформацією, "стильна вечірка" відбудеться у Віндзорському замку або в маєтку Сандрінгем.
Планується, що у святкуванні, як і прийнято королівським протоколом, візьме участь і Її Величність. Але є побоювання, що 96-річна королева пропустить святкування через проблеми з мобільністю. Свою остаточну відповідь глава британської монархії дасть у день урочистостей.
Нагадаємо, що останнім часом Її Величність стала дедалі рідше з'являтися на публічних заходах у зв'язку з поганим самопочуттям.
Раніше королева Великої Британії пропустила легендарний захід – перший день королівських перегонів Royal Ascot .
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"