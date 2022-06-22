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Королева Єлизавета влаштує гучну вечірку для принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 червня, 13:20
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Її Величність зробила щедрий подарунок улюбленому онукові на честь його ювілею. Не забула королева і про Кейт Міддлтон. Що ж готує 96-річна монархиня – читайте у матеріалі
Королева Єлизавета зробила принцу Вільяму несподіваний подарунок на 40-річчя
Королева Єлизавета зробила принцу Вільяму несподіваний подарунок на 40-річчя / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Напередодні принц Вільям приймав вітання на честь свого 40-річчя. Королева Єлизавета також не залишила улюбленого онука без подарунка.

Її Величність пішла за правилом, що найкращий подарунок – враження, і дозволила принцу Вільяму провести вечірку в одній з її резиденцій, повідомляє видання Mirror.

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Не забула королева Єлизавета і про дружину принца Кейт Міддлтон. У січні герцогиня Кембриджська також відзначала 40-річчя. Проте через загострення пандемії COVID-19 свято з нагоди ювілею Кейт так і не відбулося.

Тепер королівська пара має можливість відірватися на повну. За попередньою інформацією, "стильна вечірка" відбудеться у Віндзорському замку або в маєтку Сандрінгем.

Планується, що у святкуванні, як і прийнято королівським протоколом, візьме участь і Її Величність. Але є побоювання, що 96-річна королева пропустить святкування через проблеми з мобільністю. Свою остаточну відповідь глава британської монархії дасть у день урочистостей.

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Нагадаємо, що останнім часом Її Величність стала дедалі рідше з'являтися на публічних заходах у зв'язку з поганим самопочуттям.

Раніше королева Великої Британії пропустила легендарний захід – перший день королівських перегонів Royal Ascot .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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