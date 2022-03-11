Бузова не розуміє, чому Барських говорить про Росію з ненавистю: Нас з дитинства вчили толерантності

Ольга Бузова засудила Макса Барських / Фото: Скріншот з YouTube

На своїй сторінці у Instagram артист з першого дня публікує відео про війну в Україні. Він називає речі своїми іменами: Путін напав на Україну.

Якийсь час Барських намагався достукатися до російських шанувальників, але потім зрозумів, що це марно. Проте артист продовжив говорити, що думає про країну, яка обстрілює Україну. Його фраза про діряву Росію здивувала зірок російського шоу-бізнес. До Ольги Бузової все ще не дійшло, чому у Барських з'явилася ненависть до росіян.

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У себе в Telegram-каналі телеведуча почала запитувати, що сталося з українським співаком.

Я не розумію що з тобою сталося ... звідки така ненависть до людей! До людей, які подарували тобі визнання, любов, захоплення, можливість виступати на найкращих майданчиках країни, заробляти та робити неймовірні шоу… Нас з дитинства вчили толерантності, і особисто я завжди була переконана, що "музика – поза політикою". Це те, що зараз необхідно людям ... вона повинна лікувати та надихати, а не знищувати, як це робиш ти, Максиме

Ольга Бузова розкритикувала Макса Барських / Фото: Telegram

Бузова додала, що якщо Барських не хоче, щоб росіяни слухали його музику, то треба і у ВКонтакті видалити пісні артиста. А також треки інших українських артистів, яких також ображає прослуховування їхніх пісень її співвітчизниками.

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До слова, раніше Олексій Панін пояснював росіянам, чому Макс Барських критикує Росію.

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