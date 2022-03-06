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Лера Кудрявцева засудила Макса Барських, який з ненавистю говорить про Росію

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 09:49
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Російська телеведуча на 11-й день після вторгнення Росії в Україну вирішила опублікувати пост
Лера Кудрявцева прокоментувала слова Макса Барських про Росію
Лера Кудрявцева прокоментувала слова Макса Барських про Росію / Фото: скріншот

Днями Тіматі вже погрожував Максу Барських після його висловлювань про діряву Росію. Тоді в скандал втрутився Потап.

Тепер же висловлювання українського співака вирішила прокоментував Лера Кудрявцева. Як зазначила телеведуча, всі її близькі живуть у Росії, і вона називає себе патріоткою своєї країни.

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Кудрявцева додала, вона довго мовчала, але її зачепили слова одного співака. Ім'я Макса Барських Кудрявцева не стала називати.

Останньою краплею було висловлювання молодого, гарного артиста про "діряву Росію", з якою ненавистю він говорив про Росію та росіян. Чесно, я заплакала. Світ розділився, і вже ясно, що як раніше ніколи не буде

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева / Фото: instagram.com/leratv

Телеведуча не розуміє, чому співак так говорить про Росію. На думку Кудрявцевої, у всьому винна пропаганда. Сама телеведуча заявила, що вона пишається бути росіянкою.

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Зараз багато хейту та буллінгу тільки за те, що я з гордістю називаю себе росіянкою Це треба просто пережити. Завтра ці ж хейтери наслухаються у ЗМІ та соціальних мережах іншої пропаганди та ненавидітимуть уже інші нації. Кого скажуть, того й ненавидітимуть. А ми з вами залишимося жити в гордій та улюбленій Росії! Я росіянка і я пишаюся цим!!!

Скріншот: Instagram

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи" .

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Еліна Пелешенко
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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