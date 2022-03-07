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Актор Олексій Панін пояснив росіянам, чому Макс Барських критикує Росію (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 18:29
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Російський актор прокоментував скандал Тіматі та Макса Барських
Олексій Панін прокоментував скандал Макса Барських та Тіматі
Олексій Панін прокоментував скандал Макса Барських та Тіматі / Фото: скриншот

Днями Тіматі погрожував Максу Барським після його висловлювань про діряву Росію. Скандальний актор Олексій Панін у цьому конфлікті підтримав українського співака. Він сказав, раз Тіматі про Барських говорить погано, значить Макс порядна людина.

Також актор вирішив пояснити, чому Макс Барських в одному із відео назвав Росію дірявою.

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Як назвати поведінку людей, яка в той момент, коли вмирають діти, коли вмирають люди в Україні, вони замість того, щоб виходити на вулиці та протестувати проти кривавого режиму та війни, влаштовують неймовірні стовпотвори, ломляться як божевільні в магазини IKEA, магазини побутової техніки, щоб закупитись міксерами та побутовою технікою, тостерами. Не п*дараси?

Панін нагадав про війни, які війни розпочинала Росія.

Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не розв'язувала воєн. Що за брехня? Росія розв'язала дуже багато воєн і можна навіть далеко не копатися в історії, а згадати вторгнення до Фінляндії. Це не секрет. Це доведено та визнано всіма іншими країнами світу. Я хочу нагадати, що під час Другої світової війни Росія увійшла в історію не як країна, яка протистояла Гітлеру, а як союзник Гітлера і разом із ним роздербанила Польщу.

Нагадаємо, Макс Барських заявив, що готовий відмовитися від популярності та успішної кар'єри в Росії через військове вторгнення Путіна на територію незалежної України

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Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи" .

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі .Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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