Був здійснений ряд помилок: Alina Pash прийняла те, що її пісня не прозвучить на Євробаченні-2022

Аліна Паш пригадала, як пережила скандал на Нацвідборі / Фото: instagram.com/alinapash

Усі досі пам'ятать скандал на Нацвідборі на "Євробачення-2022". Так, переможниця національного відбору Аліна Паш заявила, що відмовляється представляти Україну на міжнародному конкурсі. Причиною стали підроблені документи про в'їзд співачки до Криму, які її команда надала оргкомітету конкурсу.

Аліна Паш зізнається, що вона пережила те, що її пісня "Тіні забутих предків" не прозвучить на сцені "Євробачення", хоч спочатку було важко сприймати цю новину.

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Ба більше, співачка пояснює, що зараз для України найголовніше – це історична перемога.

Мене торкають люди, які пишуть ці коментарі, бо я розумію, що пісня ("Тіні забутих предків", – Ред) зайшла до них максимально глибоко, і вона виконала свою місію якоюсь мірою. В будь-якому випадку я бажаю перемоги Україні, більше того, я бажаю перемоги Калушу, бо вони будуть представляти нашу країну. Те, що саме ця пісня не прозвучить на "Євробаченні", я вже пережила. Найголовніша наша перемога зараз все ж таки – це перемога історична, – поділилась Аліна Паш в програмі "ЖВЛ".

Також Аліна Паш пригадала, як на декілька днів випала з соцмереж після того, як зрозуміла, що воне не візьме у часть на конкурсі. Як пояснила артистка, саме тоді у неї був емоційний пік, але тривало це недовго.

Мені було дуже прикро за те, що був здійснений ряд помилок з різних боків, і все це склалося воєдино. Але все це втратило сенс, як тільки зовсім скоро почалася повномасштабна війна, – додала співачка.

Аліна Паш зізналась, що вміє визнавати зроблені помилки і це не соромно.

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Я дівчина завзята, не дурна і вмію визнавати помилки зроблені, і це несоромно. Соромно їх не визнавати.

Нагадаємо, "Євробачення-2022" відбудеться в італійському місті Турин. Дата проведення фіналу пісенного конкурсу – 14 травня. Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania.

До речі, РФ не допустять до участі у "Євробаченні-2022". Таке рішення було прийнято оргкомітетом після нападу Росії на Україну.