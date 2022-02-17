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Что угрожает члену команды Alina Pash, который подделал справку о въезде певицы в Крым

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Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 16:04
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Как выяснилось, представитель певицы подал фейковую справку для участия в "Евровидении-2022". Юрист нам объяснил, что за подделку документов может светить
Юрист Ольга Коваль рассказала, чем может обернуться подделка документов для члена комадны Алины Паш.
Юрист Ольга Коваль рассказала, чем может обернуться подделка документов для члена комадны Алины Паш. / Фото: Instagram, пресс-служба

На днях победительница Нацотбора Alina Pash наконец-то объяснила ситуацию о справке по пересечению границы с Крымом в 2015 году. Как выяснилось член команды артистки "пытался найти эту информацию как можно быстрее" и в результате предоставил организаторам фейковую справку, не дождавшись официального ответа от Пограничной службы

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" юрист Ольга Коваль объяснила, чем такая ситуация может обернуться для члена команды Алины Паш, который действовал по ее доверенности.

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Все эти обстоятельства должны устанавливаться следствием, потому что подделка официального документа – это уже уголовная ответственность. Это часть 1 и часть 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины – "Подделка и использование поддельного документа", – объяснила нам эксперт.

Alina Pash обратилась к украинцам
Alina Pash обратилась к украинцам / Фото: instagram.com/alinapash

По словам Юлии, Алину Паш должны были дисквалифицировать из конкурса.

Если следствие будет заинтересовано довести дело до конца и привлечь виновных к ответственности, то будет такая квалификация. Алину Паш действительно должны были дисквалифицировать и второго артиста после нее в списке назначить победителем, – добавила юрист.

Ольга отметила, что Паш не использовала эту фальшивую справку, так что ей ничего не угрожает.

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Это в ее интересах подделали и использовали справку . Нужно смотреть по Регламенту "Евровидения", кто предоставляет эти справки и кто уполномочен на подачу различных документов и выявлять нарушителей.

Отметим, что члену команды, подавшему поддельный документ, может грозить до 2 лет ограничения свободы. А по предварительному сговору группой лиц — до 5 лет лишения свободы, согласно закону.

Кстати, после этого скандала Алина Паш получила официальный ответ от Госпогранслужбы. Как объяснили певице, такие документы выдаются в течение пяти лет с момента поездки.

Впоследствии она объявила, что отказывается представлять Украину на "Евровидении-2022".

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Сегодня оргкомитет Нацотбор решил предложить Kalush Orchestra поехать на конкурс Однако музыканты еще не ответили.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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