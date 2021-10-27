MamaRika про важку вагітність та загрозу викидня: Була внутрішня гематома

MamaRika всю вагітність боролася за життя сина / Фото: Скріншот з YouTube

Зіркова пара української виконавиці MamaRika та шоумена Сергія Середи виховує маленького сина, ім'я якого розсекретили нещодавно. Зараз дитина – головна радість молодої сім'ї, але цьому передувала тривала та складна боротьба за його життя.

Вагітність була мрією для MamaRika та Сергія на здійснення якої пішло чотири місяці. Але не встигнувши порадіти пара дізналася про серйозну проблему:

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Є таке поняття як гематома хоріону – це внутрішня гематома. Була підозра, що вагітність може перерватися будь-якої миті. І нам сказали, що нічого не можна. Ось уяви собі: все, що ти робиш, ходиш, бігаєш, кохаєшся – це все нам повністю скасували. Сказали: " Ви повинні просто ледве рухатися" , – ділиться виконавиця у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Вагітна MamaRika / Фото: пресслужба

До хвилювань про майбутнього сина додався ще й сильний токсикоз. Півтора місяці для MamaRika виявилися найважчими у житті – вона не могла навіть вставати:

Ні їсти, ні пити, ні ходити. З першого дня було дуже складно. Могла заплакати, жах, це гормони. Я відразу сказала, що скасовую всі концерти, скасовую все і ми просто виношуємо наше "Фаберже", – згадує зі сльозами на очах співачка.

На щастя, її цілодобово підтримував її чоловік:

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У нас не було інтиму, але він жодного разу не сказав: "Я хочу". Знаєте, як буває чоловіки, напевно, заглядають на інших жінок. Мені жодного разу не було сказано, що щось не так, – каже MamaRika.

Фото: Instagram MamaRika

Зараз подружжя одночасно зі звиканням до ролі батьків поступово починає повертатися до колишнього життя: перебирається назад з Одеси до Києва і збирається давати концерти.

Дивіться повний сюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" про вагітність MamaRika:

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