"Були абсолютно вільними людьми": Алеся Бацман заявила, що не відбивала Гордона у колишньої дружини

Алеся Бацман стала четвертою дружиною Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Дмитро Гордон не з тих публічних осіб, хто любить виставляти особисте життя напоказ. Тільки недавно журналіст зізнався, хто ж був його першою дружиною насправді та як живуть його діти зараз.

Наразі Гордон одружений на колезі Алесі Бацман, з якою познайомився у 2009 році. Тоді ходили чутки, що саме молода журналістка забрала Дмитра від третьої дружини Олени Сербіної.

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В інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE Алеся Бацман спростувала всі чутки і заявила, що на момент початку стосунків Дмитро вже був розлучений.

Коли ми з Дімою почали зустрічатись, на той момент і він, і я були абсолютно вільними людьми. Ні він не розбивав у мене жодних стосунків, ні я не розбивала у нього жодних стосунків, – запевняє четверта дружина Гордона.

За словами Бацман, помилкова інформація поширилася завдяки "жовтій" пресі, однак жодних фактів, що підтверджують це, немає.

Алеся зізналася, що підтримує досить добрі стосунки з колишніми дружинами Гордона та не бачить приводів для конфлікту.

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Коли кожен має повноцінне, гарне життя. Коли ти спілкуєшся з людьми на основі взаємної поваги, коли нема чого ділити. Але, а чому мають бути погані стосунки? – каже журналіст.

Також Бацман зізналася, що має дуже теплі стосунки з дітьми Дмитра від інших шлюбів і вона вдячна чоловікові за те, що той дав їй відчуття "великої родини".

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