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П'ять тисяч доларів і більше: Дмитро Гордон розповів, кому та скільки платив за інтерв'ю

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
11 грудня, 11:31
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Дмитро Гордон – відомий український журналіст та інтерв'юер, у гостях у якого побувало чимало публічних особистостей. Виявилося, що деяким із них він платив за бесіду
Дмитро Гордон зізнався, скільки платить своїм гостям за інтерв'ю
Дмитро Гордон зізнався, скільки платить своїм гостям за інтерв'ю / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Наразі статки Дмитра Гордона оцінюються мільйонами доларів. До речі, свої численні квартири за останні три роки відомий журналіст розпродав.

Я дивлюся – квартири не у тренді. Я перевкладаю на торгові площі. Я продав, у мене квартир шість, напевно, залишилося, – ділиться Дмитро Гордон із "Зірковим шляхом" на телеканалі "Україна".

Дмитро Гордон назвав суми, які сплачує своїм гостям заради інтерв'ю
Дмитро Гордон назвав суми, які сплачує своїм гостям заради інтерв'ю

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Дмитро Гордон ніколи не приховував, що зароблені у бізнесі кошти він інвестує у свої інтерв'ю.

Я платив цілій низці людей за інтерв'ю. Максимальна сума – 10 тисяч доларів. Не скажу кому. Це мій друг великий. Це була людина, яка не давала інтерв'ю взагалі. І я його благав на інтерв'ю з урахуванням грошей. Ось не хочу. Він помер. Не хочу. Сам озвучив суму. По 5 тисяч доларів я платив двічі – Микиті Михалкову та Юрію Антонову. По 3 тисячі доларів платив разів п'ять. По 2 тисячі доларів разів 10 і по 1000 доларів, може, разів 20-30, – чесно зізнався Дмитро.

На інтерв'ю до Дмитра приходять ті, хто не дає інтерв'ю у принципі. Сам журналіст пояснює свій феномен так – він просто Дмитро Гордон і, за його словами, бути Гордоном – "це кайфово".

Раніше Дмитро Гордон розповів про свою першу дружину та дітей. До речі, раніше Іван Дорн дав інтерв'ю Дмитру Гордону. ми зібрали найцікавіше з їхньої розмови.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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