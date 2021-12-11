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Дмитро Гордон зізнався, хто був його першою дружиною та як зараз живуть його дорослі діти

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 09:44
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Журналіст звик ставити запитання своїм гостям, але сам дуже часто уникає конкретної відповіді. Вперше у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Гордон заговорив про особисте

Дмитро Гордон, який нещодавно взяв інтерв'ю у співака Івана Дорна, відверто заговорив про свою першу дружину.

За плечима у відомого журналіста три офіційні шлюби. За деякими даними, першою офіційною дружиною Гордона стала Олена Сербіна, але це не так.

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Я вам хочу сказати, що, до речі, Олену Сербіну називають моєю першою дружиною. Це неправда, це не так. Мою першу дружину звуть Наталя, – розповів Гордон.

Перший шлюб журналіста з Наталією тривав цілих вісім років, але незабаром стосунки зруйнувалися.

Закінчується любов. Це нормальна ситуація для будь-якої людини. Що стосується Олени – так, вона має здібності, – заявив журналіст.

Про Олену, свою другу дружину, Дмитро теж говорить небагато, але впевнений, що вона його приворожила.

Я до речі, до своїх дружин колишніх ставлюся з великою повагою і завжди по-доброму все згадую. І ми спілкуємося, і у нас діти спільні, – зізнається Гордон.

Нині Дмитро у третьому офіційному шлюбі. Свою нинішню дружину, Алесю, він вважає своїм найближчим другом.

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За офіційними даними у Гордона – семеро дітей. Проте, за його словами, не всі вони хочуть бути публічними, тому мало розповідає про їхнє життя.

Гордон розповів, що його син Ростислав працює у YouTube та пристойно заробляє. Ще один син журналіста, Дмитро – композитор у Голлівуді, разом із ним у Лос-Анджелесі живе брат Льова.

Крім синів, у Гордона ще четверо дочок. Одна з них працює на велику американську компанію. Журналіст із гордістю говорить про дітей і зізнається, що дідусем поки що не став.

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