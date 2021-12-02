Було непросто: Ганна Гуляєва розповіла, як карантин змінив їхні стосунки із Владом Нікітюком

Ганна Гуляєва та Влад Нікітюк / Фото: пресслужба

Актори серіалу продовжують розкривати глядачам історії зі свого особистого життя, наприклад, Євген Оленій зізнався, чого боїться найбільше. А виконавиця ролі чарівної Лади, акторка Ганна Гуляєва розповіла, як провела карантин зі своїм коханим, зіркою серіалу "Трикутник долі", актором Владом Нікітюком.

Актриса Ганна Гуляєва познайомилася зі своїм молодим чоловіком, актором Владом Нікітюком в акторській тусовці.

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Влад дуже дбайливий, для мене це було важливим. А ще, якщо ти увійшов до його родини, він за тебе буде горою. Я дуже це ціную. Влад дуже душевний. Ми не одразу другові друг відкрили свої почуття, не дивлячись на тривале знайомство. Тільки завдяки ситуації з карантином, ми опинилися на одній території, так поступово стали ближчими. Вважаю, у відносинах з близькою людиною ти маєш бути найкращим другом, порадником, коханкою, – упевнена Гуляєва.

За словами Ганни, на їхні стосунки з коханим карантин не вплинув. Пара ще краще впізнала друг одну.

Карантин – це випробування, перевірка свого роду. Ми з моїм молодим чоловіком спочатку були друзями, і пізніше стали жити разом. А потім почали зустрічатись. Ми маємо багато спільних інтересів, завжди є про що поговорити. Я активна за характером, і, хоча під час карантину було непросто, я розуміла, що це лише етап. Ми багато зустрічалися з друзями, пішли. Знімали зал для танців, дивилися фільми із друзями, – розповіла Ганна.

Нагадаємо, за сюжетом серіалу "Дитячий охоронець", колишній спецназівець Тарас влаштовується в елітне агентство, яке надає послуги з охорони дітей заможних батьків. На бойових завданнях для Тараса було все дуже просто, але у мирному житті порозумітися з дітьми – справжнє випробування на стійкість. Тарасу необхідно не просто усунути загрозу життю дитини, а й разом з її батьками вирішити глибші проблеми, що призвели до небезпечної ситуації.

Дивіться серіал "Дитячий охоронець" в ефірі каналу "Україна".

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