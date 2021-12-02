Было непросто: Анна Гуляева рассказала, как карантин изменил их отношения с Владом Никитюком

Анна Гуляева и Влад Никитюк / Фото: пресс-служба

Актеры сериала продолжают раскрывать зрителям истории из своей личной жизни, например, Евгений Олений признался, чего боится больше всего. А исполнительница роли очаровательной Лады, актриса Анна Гуляева рассказала, как провела карантин со своим возлюбленным, звездой сериала "Треугольник судьбы", актером Владом Никитюком.

Актриса Анна Гуляева познакомилась со своим молодым человеком, актёром Владом Никитюком в актерской тусовке.

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Влад очень заботливый, для меня это было важно. А еще, если ты вошел в его семью, он за тебя горой будет. Я очень это ценю. Влад очень душевный. Мы не сразу другу друг открыли свои чувства, не смотря на длительное знакомство. Только благодаря ситуации с карантином, мы оказали на одной территории, так постепенно стали ближе. Считаю, в отношениях с близким человеком ты должен быть лучшим другом, советчиком, любовницей, – уверена Гуляева.

По словам Анны, на их отношения с возлюбленным карантин не повлиял. Пара еще лучше узнала друг друга.

Карантин – это испытание, проверка своего рода. Мы с моим молодым человеком сначала были друзьями, и позже стали жить вместе. А потом стали встречаться. У нас много общих интересов, всегда есть о чем поговорить. Я активная по характеру, и, хотя во время карантина было непросто, я понимала, что это всего лишь этап. Мы много встречались с друзьями, гуляли. Снимали зал для танцев, смотрели фильмы с друзьями, – рассказала Анна.

Напомним, по сюжету сериала "Детский телохранитель", бывший спецназовец Тарас устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей. На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость. Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации.

Смотрите сериал "Детский телохранитель" в эфире канала "Украина".

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