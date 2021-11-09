Колишня хатня робітниця Януковича намагалася обікрасти нову господиню-мільйонерку в Москві

/ Фото: instagram.com/milanakoroleva

Нещодавно дівчину Київстонера, як виявляється, пограбували, коли вона була вдома. Злодії потрапили на запис відеокамер, їх розшукує поліція.

У випадку Мілани зловмисницею виявилася не незнайомка, а жінка на ім'я Ірина, яка довгий час працювала в будинку Мілани та її чоловіка. Хатня робітниця прикріпила камеру до спідниці, що висіла у шафі біля сейфа. Таким чином Ірина хотіла записати на відео момент набору коду для сейфа, щоб потім самостійно відкрити схованку та взяти гроші.

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Вона шість років пропрацювала у Януковича, має всі рекомендаційні листи. Хоча я розумію, що все можна підробити, – поділилася Корольова у своєму відеоблозі.

Виявилося, що у жінки був спільник, з яким вона була у змові. Корольова уточнила, що має відео і листування із щиросердним зізнанням Ірини. Мілана також додала фото жінки у відео.

Скріншот: YouTube

Хатня робітниця ще винна мені грошей, бо дуже просила на її жахливе і складне життя. Зарплата у неї була непогана. Ставлення до неї було добрим. Коли ми виїжджали відпочивати, вона також відпочивала. Жила у нашому сусідньому будинку. Причому вона намагалася зробити з себе хорошу людину, запевняла, що їй потрібна була певна сума грошей із сейфа – вона взяла б тільки її, – пояснила Мілана.

Мілана та її чоловік, мільйонер Михайло Кучмент, написали заяву на Ірину в поліцію, а також попросили московські клінінгові агенції додати жінку до чорного списку.

Дивіться повне відео, в якому Мілана розповідає про те, що сталося:

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