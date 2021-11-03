Мене залишили живою: екс-дівчину Київстонера пограбували – у цей момент вона перебувала вдома

Лілія розповіла про несподіваний інцидент підписникав на своїй сторінці в Instagram. Як виявилося, дівчина сама знаходилася вдома на момент пограбування. Але блогерка не постраждала, лише отримала переляк. Після цього, каже Багірова, святкуватиме два дні народження. Судячи з подробиць пограбування злодіїв, очевидно, цікавила лише матеріальна нажива:
Подію було сплановано по наведенню. Потрібна була я, або гроші – питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою. Подробиці приголомшливі. Але я поки що утримаюся. Про збіги думайте самі та вирішуйте самі, – написала Ліля.
Суму, яку вкрали, блогерка не уточнює, лише каже, що тепер їй доведеться заново заробляти нові заощадження. Також вона намагається знаходити навіть у такій ситуації позитивну сторону – радіє, що залишилася неушкоджена:
Звичайно ж, хочу подякувати, що залишили мене живою, – ділиться Лілія.
Нині вона співпрацює зі слідчим. Оскільки розміщені по периметру її житла камери зафіксували злодіїв – знайти їх буде набагато легше. Багірова розповіла, що порушники закону не діяли організовано і навіть забули заплутати слід, до того ж, залишили безліч відбитків пальців. Тому, доки їх не заарештували, Лілія запропонувала їм особисто принести привласнене готівкою або перевести на карту.
Далі по темі
Читайте також:
- Локдаун допоміг злодіям обчистити знаменитий універмаг.
- Залишив гроші в ЦУМі: Олег Панюта розповів, на що витратив першу зарплату