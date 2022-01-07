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Гола Брітні Спірс показала принади на фото

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 січня, 09:49
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Американська поп-співачка продовжує шокувати шанувальників сміливими витівками. У соцмережах знаменитість раз у раз публікує відвертий контент
/ Фото: instagram.com/britneyspears

У новому році Брітні Спірс продовжує активно вести свою сторінку до Instagram. Напередодні свята співачка поділилася ніжним роликом зі своїми підрослими синами 16-річним Шоном та 15-річним Джейденом .

Але любить поп-діва та відвертий контент. Так, у своєму обліковому записі Спірс опублікувала фото, де вона зовсім гола позує на камеру.

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Скріншот – instagram.com/britneyspears/

Найінтимніші ділянки тіла знаменитість прикрила смайликами у вигляді квіточок та сердечок.

Вільна жіноча енергія ніколи не почувалася краще, – написала під оголеним фото поп-діва.

Скріншот – instagram.com/britneyspears/

Що з цього приводу думають шанувальники і чи Брітні Спірс підтримують, невідомо. Адже співачка закрила коментарі до публікацій, тож свою думку їм довелося залишити при собі. Але за кілька годин публікація встигла зібрати понад 1,5 мільйона лайків.

Брітні і раніше публікувала досить відверті знімки та відео у своєму Instagram-акаунті. Схоже, що у такий спосіб зірка намагається показати свою незалежність після звільнення від опіки батька, яка тривала цілих 13 років.

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Наречена співачки фітнес-інструктора Сема Асгарі така поведінка коханої теж зовсім не бентежить. Нагадаємо, що минулого року чоловік зробив Брітні пропозицію і вони побралися .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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