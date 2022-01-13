Чим займається старша дочка Лілії Ребрик: пішла стопами батьків

Відносини телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого для багатьох шанувальників залишаються прикладом міцної родини. Напередодні ведуча "Ранок з Україною" зізналася, що на 10 річницю весілля вони з чоловіком подарували друг одному будинок .

Наразі подружжя виховує двох дочок. Молодшій доньці зіркової пари Поліні поки що лише 3 роки, а ось старшій Діані – буде 10 років.

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Діана вирішила успадкувати талант одразу від обох батьків, дівчинка займається і танцями, акторством.

У своєму інтерв'ю "Телетижню" Лілія Ребрик розповіла, що Діана вже знімається в кіно, і актриса теж дуже хоче одного разу попрацювати з дочкою на знімальному майданчику.

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Вона досить активно знімається та робить це непогано. З останнього – знялася в одній із серій "Дитячого охоронця" для телеканалу "Україна". До речі, я теж задіяна у цій картині, але в іншій серії, тож разом попрацювати нам знову не довелося, – каже Лілія.

Зіркова мама намагається оцінювати роботу доньки з погляду професіонала, а чи не мами. Вона дається дівчинці поради і як наставник намагається пояснити всі тонкощі акторської роботи.

Ребрик упевнена, що старання доньки дають результати і у Діани може скластися чудова кар'єра в кіно, хоча батьки намагаються не зациклюватися лише на цьому.

Тож акторська жилка в ній є, але я це не педалюю. І взагалі, вважаю, що дітям не можна розповідати, які вони класні артисти. У мене позиція така: знялася – чудово, ти велика молодчинка, давайте разом подивимося кіно. Форсувати події не хочу, – ділиться телеведуча.

Ще одну велику частину життя юної Діани займають танці. Тут уже менторством займається тато-танцюрист. Батьки намагаються не гнатися за нагородами, а дають Діані можливість насолодитися процесом.

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Але вже зараз Діана має досить високі показники у танцювальній сфері та часто бере участь у серйозних змаганнях.

Ось зараз Діана виступає вже в такій категорії, де не дають медальки всім учасникам поспіль – вони виборюють вихід у півфінал, у фінал, за перше місце. Тут треба показати результат! І вона усвідомлює, що результат залежить від її старанності, – розповіла Лілія Ребрик.

Раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик та Андрій Дикий вдруге зіграли своє весілля у 10-ті роковини .