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Ребрик та Дикий вирішили вдруге зіграти весілля? У Мережі у захваті від нових фото пари

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 13:44
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Сьогодні ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий відзначають 10-ту річницю весілля
Лілія Ребрик та Андрій Дикий на честь річниці весілля показали нову фотосесію
Лілія Ребрик та Андрій Дикий на честь річниці весілля показали нову фотосесію / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик часто ділиться спільними фото з чоловіком у себе в Instagram. Річниця весілля не стала винятком. Заради такої події пара навіть влаштувала собі розкішну весільну фотосесію.

10 років разом, а ми як новенькі. Так само "дико" щасливі та закохані, як і того грудневого дня. Не віриться, що ми вже 10 років разом, що у нас вже дві такі прекрасні доньки, а найголовніше – що у нас ще так багато попереду, стільки планів і бажань! – розповіла ведуча.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

За словами Лілії, рожеве весілля – це чудова нагода влаштувати собі свято і знову відчути себе молодятами. Більше того, зараз сімейні пари мають можливість хоч щороку одягати своє весільне вбрання та згадувати той чарівний день.

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/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Свято у житті кожної людини трапляється, якщо вона сама собі її створить. Чому б не надіти у цей особливий для сім'ї день сукню, запалити свічку та загадати бажання? 10 років тому на нашому весіллі не було білої сукні, але в таку гарну дату ми вирішили знову випробувати ці емоції та зробити чудові фото. Ми з чоловіком не зупиняємось, а завжди ставимо нові цілі, – зазначила Ребрик.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Разом із чоловіком Андрієм Діким Лілія позувала у розкішній фотосесії, для якої обрала сукню українського дизайнера Adamaris Bridal. Прямо зараз пара насолоджується романтичним уїк-ендом у Барселоні і ще обов'язково планує відсвяткувати річницю з усією родиною.

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Шанувальники Лілії у захваті від нової фотосесії подружжя. Підписники у коментарях вітають пару з річницею.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Лілія Ребрик зізналася, кому з близьких вона проговорила про участь у гіпершоу "Маска" .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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