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Юні футболістки перетворилися на вбивць

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 16:37
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Кривава драма з Крістіною Річчі та Джульєттою Льюїс. Футбольна команда школярок потрапляє в авіакатастрофу і опиняється в диких засніжених лісах Онтаріо
"Шершні" - просочена жахами драма за участю тих, хто вижив у авіакатастрофі
"Шершні" - просочена жахами драма за участю тих, хто вижив у авіакатастрофі / Фото: oll.tv

Стартував новий серіал від Showtime "Шершні". До початку сезону критикам показали перші 6 серій із 10 та їх реакція була позитивною. Було відзначено акторську гру і саспенс вміло вибудуваної історії.

Мені сподобалося, як серіал справді торкнувся суть жіночих відносин. Це було справді складно, – каже зірка серіалу Мелані Лінські.

Серіал "Шершні" розповідає про жіночу шкільну футбольну команду, яка вижила в авіакатастрофі у лісах провінції Онтаріо у Канаді чверть століття тому. Серіал показує перехід від нормальних людських стосунків до ненависті та насильства в умовах украй важкого виживання.

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Героїнь серіалу зіграли найперспективніші молоді актриси
Героїнь серіалу зіграли найперспективніші молоді актриси / Фото: oll.tv

Команда розпадається на ворожі клани канібалів, які прагнуть знищити одне одного. Дія серіалу переноситься і в наші дні і показує долі дівчат, що залишилися в живих, через 25 років після трагічних подій.

Це було абсолютно захоплююче. Мене завжди цікавили проблеми людського існування, і приваблювало те, що я називаю "первісними енергіями" , – зізналася актриса Джульєтт Льюїс зазначивши, що сценарій був одним із найкращих, які вона читала за останні 10 років.

Серіал "Шершні"
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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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