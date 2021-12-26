Що переможець Маски MELOVIN думає про залицяння та подарунки від DZIDZIO

MELOVIN розповів, як він реагував на подарунки від DZIDZIO у другому сезоні "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Минулого вечора на телеканалі "Україна" показали фінальний випуск другого сезону гіпершоу "Маска". Переможницею стала Жирафа, в яку з перших ефірів закохався один із зіркових детективів проєкту.

DZIDZIO засипав Жирафу подарунками, компліментами та квітами. Він навіть встиг кілька разів поцілувати героїню "Маски". Та Жирафа не відповідала артистові взаємністю, що мало його насторожити.

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Дивіться відео розкриття Жирафи та реакцію DZIDZIO:

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За лаштунками суперфіналу "Маски" MELOVIN розповів, що він думає про подарунки DZIDZIO та симпатії з боку детектива, який запрошував Жирафу поїхати до Португалії.

Я розумію, що я у будь-якому разі я у виграші. Тому що якщо продати ці подарунки та квіти, то дуже навіть добре можна на Португалію заробити, – з усмішкою сказав Мел.

MELOVIN став переможцем другого сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Він додав, що також забрав собі раритетний програвач, який Дзідзьо вручив Жирафі у попередньому випуску.

DZIDZIO та Жирафа у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

У 10-му ефірі гіпершоу розкрилися маски Скандалу, Мухомора та VIP-гостя Винової Кралі. Яка зірка ховалась у цьому костюмі – дізнайтесь тут.

Не пропустіть 31 грудня о 20:00 на телеканалі "Україна" масштабне святкове шоу "Новорічна Маска".