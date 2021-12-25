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У масці Винової Кралі була ексучасниця ВІА Гри: дивимось відео розкриття

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 21:31
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У фіналі гіпершоу "Маска" розсекретили VIP-гостю, яка здивувала всіх зіркових детективів
Хто ховався в масці Винної Кралі
Хто ховався в масці Винної Кралі / Фото: телеканал "Україна"

Цього вечора на телеканалі "Україна" стартував довгоочікуваний фінал гіпершоу "Маска". Нарешті ми дізнаємося, хто ховається за трьома масками, що залишилися – Мухомором, Скандалом та Жирафою.

А поки що на сцені шоу-детектива розсекретили найрозкішнішу і заворожливу маску – Винову Кралю. Ніхто із зіркового складу детективів не припустив, що це... Віра Брежнєва!

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Дивіться, як Винова Краля зняла маску:

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Ексучасниця "ВІА Гри" зізналася зі сцени "Маски" на телеканалі "Україна", що давно мріяла взяти участь у шоу. Та це виявилося складнішим, ніж думала зірка.

Також Брежнєва розповіла, що її гримерка знаходилася біля гримерки Олега Винника, тож їй доводилося розмовляти пошепки, щоб випадково не видати себе.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у спецвипуску "Маски" з'явиться найпотаємніший персонаж.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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